Mini PC Zotac Magnus One Debut di CES 2021

Jakarta: Pameran teknologi tahunan Amerika Serikat CES 2021 kembali digelar mulai tanggal 11-14 Januari, tapi kini berlangsung secara virtual. Di sini merek produsen hardware ternama Zotac ikut memamerkan produk terbarunya.Zotac memamerkan produk baru di kategori mini PC E-Series yaitu Magnus One. Meskipun punya desain ramping dan ringkas lewat volume 8,3 liter tapi produk ini diklaim mampu memuat komponen dan menyajikan performa tinggi.Di rilis yang dibagikan Zotac diklaim bahwa mini PC Magnus One menyediakan performa yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari hingga bermain game dan konten kreatif. Hal ini tidak terlepas dari kartu garfis yang dipasang.Varian Zotac Magnus One dilengkapi kartu grafis Zotac Gaming geForce RTX 30 Series. Kartu grafis tersebut diketahui merupakan generasi terbaru yang diciptakan oleh NVIDIA. Mini PC ini diklaim menjadi yang pertama menggunakan di kelasnya.Di bagian dapur pacunya Zotac Magnus One langsung ditanamkan prosesor Intel Core i7 dengan kapasitas RAM 16GB, kemudian storage menggunakan 512GB M.2 SSD dan HDD 2,5 inci 1TB."Magnus One adalah mini PC kami paling bertenaga. Kehadirannya dilengkapi hardware enthusiast-level yang ditingkatkan berbekal GPU yang memberikan kompatan performa melampui Magnus generasi sebelumnya," tutur Product Director of Zotac Technology, Jacky Huang.Magnus One didukung PSU 500W 80+ Platinum yang bertenaga kemudian dilengkapi desain yang memudahkan proses upgrade. Produk ini mendukung upgrade kapasitas RAM dengan fitur Optane Memory dan storage dengan M.2 SSD maupun HDD atau SSD 2,5 inci.Konektivitas Zotac Magnus One sudah mendukung WiFi 6 dengan modem Killer AX1650 serta port Gigabit LAN 2.5Gbps. Jadi kebutuhan untuk bermain game maupun berbagai data berukuran besar bisa dilakukan didukung internet cepat.(MMI)