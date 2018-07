Kolaborasi Quipper dan Samsung untuk Generasi Digital Native

Generasi digital native menjadi sebutan bagi generasi yang sejak usia dini sudah akrab dengan perangkat teknologi. Generasi muda Indonesia saat ini juga sebagian besar merupakan generasi digital native.Mengingat Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2020-2035, menurut hasil riset Badan Pusat Statistik (BPS), edukasi menjadi hal yang penting.Quipper, platform penyedia konten edukasi berbasis online hari ini mengumumkan kerja sama dengan Samsung untuk menyediakan akses konten edukasi lewat produk Samsung untuk mendorong generasi digital native memanfaatkannya."Bicara platform dan konten digital tentu membutuhkan teknologi gadget untuk memgaksesnya. Sama halnya seperti proses edukasi juga membutuhkan infrastruktur, makanya kami ingin bisa menyediakan akses lebih luas dan mudah ke konten edukasi," ungkap Head of PR & Marketing Quipper Indonesia, Tri Nuraini.Mengutip hasil riset APJII (Apresiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) di tahun 2017, disebutkan bahwa 16,68 persen daei 143 pengguna internet di Indonesia berada di usia 13-18 tahun.Hal yang senada disampaikan oleh pihak Samsung. IT & Electronic Group Head Samsung Indonesia Roy Nugroho menyatakan bahwa kolaborasi ini adalah bentuk nyata pemanfaatan teknologi untuk dunia pendidikan."Kami juga melihat siswa di rentang umur 13-18 tahun adalah generasi digital native."Bentuk kolaborasi Quipper dengan Samsung lewat kehadiran aplikasi Quipper, dilengkapi dengan akses konten Quipper Video gratis selama setahun di tablet Samsung Galaxy Tab A with S-Pen.Roy menuturkan bahwa platform dan konten Quipper bisa membantu generasi digital native dalam keseharian menggunakan gadget untuk mendapatkan konten edukasi. Alasan kolaborasi ini hadir di Samsung Galaxy Tab A with S-Pen karena produk tersebut berbentuk tablet yang juga bisa digunakan untuk menunjang produktivitas.(MMI)