Facebook Bakal Tampilkan Data Konsumsi Pengguna

: Lebih dari tiga bulan lalu, Facebook menjanjikan untuk menghadirkan fitur baru pada aplikasi jejaring sosialnya, memungkinkan pengguna untuk memeriksa jangka waktu yang dihabiskan pada aplikasi tersebut.Kini, Facebook memenuhi janjinya dengan menggulirkan fitur bertajuk Your Time on Facebook secara global, seperti yang dilaporkan oleh Tech Crunch. Fitur ini secara khusus dirancang untuk membantu pengguna terkait dengan kecanduan Facebook.Selain itu, fitur ini juga ditujukan untuk memungkinkan pengguna mengelola jejaring sosial mereka dengan lebih baik. Fitur baru ini akan menampilkan jangka waktu dalam menit yang dihabiskan pengguna untuk menjelajahi aplikasi facebook setiap hari selama satu minggu.Tidak hanya itu, fitur ini juga akan menampilkan kisaran konsumsi waktu pengguna di aplikasi. Facebook juga menyebut pengguna dapat memanfaatkan fitur ini untuk mengatur batas waktu penggunaan aplikasi, dengan memberikan akses ke shortcut pengaturan pemberitahuan, News Feed dan Friend Request.Pengguna akan menerima pengingat untuk berhenti menggunakan Facebook saat batas harian telah tercapai. Fitur Your Time on Facebook ini dapat ditemukan pada tab More di aplikasi, di bagian Setting & Privacy.Sebagai pengingat, fitur ini digulirkan Facebook secara bertahap, sehingga tidak akan diterima seluruh pengguna Facebook secara serentak, sehingga pengguna diminta untuk bersabar hingga update tiba di perangkat.(MMI)