Orang Indonesia Lebih Perhatikan Biaya dan Lingkungan

Jakarta: Dari tahun ke tahun, Goolge melihat orang Indonesia lebih mendasarkan keputusan pembelian terhadap aspek kesepadanan nilai uang (Value for money) dan tingkat kepercayaan pada suatu brand.Laporan Google Year in Search 2022 menunjukkan rata-rata konsumen menjadi lebih menuntut dan memahami makna dari sebuah brand. Hal tersebut juga melebihi aspek harga dan kenyamanan. Jadi, dari laporan tersebut bisa dikatakan bahwa memang orang Indonesia lebih memilih brand ternama dibanding kenyamanan atau keawetan dari suatu produk.“Brand harus peka dengan keadaan bahwa setelah pandemi yang panjang dan kini dihadapkan dengan kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, banyak orang Indonesia mengajukan sejumlah pertanyaan mendalam kepada Google seperti kenapa harga naik dan apa itu inflasi,” ucap Yolanda Sastra sebagai Head of Ads Marketing.Year in Search 2022 memberikan laporan edisi kelima dari panduan industri terkemuka untuk sebuah tren makro dan spesifik. Hal tersebut berupaya untuk bisa memahami perubahan cara belanja orang Indonesia dan juga cara mereka bekerja, serta memahami masa depan dalam kondisi ekonomi yang berubah sangat cepat.Laporan tersebut dibagi menjadi tiga tema besar yakni, Soul Searching, Value Hunting, dan Finding Joy. Selain itu, terdapat juga tujuh vertikal industri utama yang mencakup Teknologi, Media dan hiburan, kecantikan, makanan, transportasi, perjalanan, serta keuangan.Ditemukan pada laporan tersebut bahwa orang juga suka untuk membandingkan hal-hal tertentu. Terlihat orang yang mencari dengan kata kunci “bandingkan dengan” naik mencapai 50 persen year-over-year (YoY) karena para konsumen membandingkan satu produk dengan produk lain sebelum dibeli. Para pengguna atau konsumen juga kerap sekali mencari ‘Review Konsumen” dimana penelusuran naik menjadi 60 persen YoY.Kini, banyak restoran yang buka dengan sistem buffet atau dengan sistem All You Can Eat. Hal tersebut bisa dilihat dari laporan penelusuran “Buffet Restaurant” naik menjadi 60 persen YoY. Untuk ranah trend ekonomi juga mengalami peningkatan dalam penelusuran Google. Terlebih, setelah masuk masa pandemi banyak istilah baru yang muncul pada industri ekonomi.Hal tersebut menyoroti Google Trends (September 2021-September 2022, December 2021-December 2022) dan juga menggunakan laporan dari laporan e-conomy SEA 2022. Penelusuran “Remote Work” naik menjadi 60 persen YoY. Terlihat 42 persen survey dari responden akan menolak pekerjaan ketika tidak bisa bekerja dari rumah.Trend lainnya seperti “Financial Freedom” naik menjadi 50 persen, sementara “Work life balance” naik sempurna yakni, 100 persenYoY. Selain itu, untuk “Side Hustle” naik menjadi 50 persen YoY dan “Hybrid Learning” naik hingga 200 persen YoY.Karena pandemi juga orang-orang banyak mengurangi kontak fisik dengan melakukan transaksi, hal tersebut juga berpengaruh terhadap transaksi non-tunai yang kini sebagian pusat perbelanjaan menerapkan transaksi.Google Trend juga terkena pengaruhnya. Penelusuran terhadap “Dompet digital” naik menjadi 20 persen dan “QRIS” naik menjadi 140 persen YoY.Dari laporan tersebut, hal positif muncul dalam benak masyarakat Indonesia, dan orang-orang menjadi lebih sadar terhadap lingkungan. Kebanyakan orang menelusuri “Mobil Listrik”, dengan YoY naik menjadi 80 persen.Bahkan, orang-orang mulai melakukan penelusuran terkait “Jejak karbon” yang naik menjadi 50 persen serta “sampah makanan” yang juga mengalami peningkatan menjadi 40 persenYoY.Orang Indonesia juga ingin mengetahui lebih banyak terkait dunia kuliner. Banyak yang melakukan penelusuran terkait “Michelin Star” yang pada akhirnya mengalami peningkatan menjadi 30 persen YoY dan juga “Omakase” menjadi 100 persen YoY. Selain itu, untuk dunia fashion juga mengalami peningkatan dengan penelusuran “Pakaian formal untuk pria” 50 persen YoY.Masa pandemi pastinya memberikan dampak yang cukup besar pada dunia, bahkan pada dunia digital sekalipun. Banyak keywords baru yang muncul karena pandemi itu sendiri, sehingga juga memberi dampak kepada mesin pencari seperti Google.