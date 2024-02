Berita Teknologi Terpopuler, Hal Baru Google Classroom dan Workspace hingga Episentrum Pengembangan AI

(MMI)

Jakarta: Medcom.id merangkum berita teknologi terpopuler atau berita yang paling banyak dibaca pada hari Kamis, 8 Februari 2024 yang mungkin terlewat oleh pembaca Medcom.id.Di bawah ini, Medcom.id menyajikan rangkuman dari masing-masing berita teknologi terpopuler dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses untuk menuju berita lengkap dari tiga berita teknologi terpopuler.Perusahaan bahasa berbasis AI DeepL mengumumkan hasil survei terbaru mereka yang mengungkapkan pengaruh proses penerjemahan dan lokalisasi dengan bantuan AI untuk bisnis berskala global.Laporan bertajuk “The State of Translation and Localization in 2023-2024” tersebut menegaskan pentingnya penerjemahan dan lokalisasi yang dilakukan secara strategis dalam proses ekspansi bisnis ke pasar mancanegara.Baca “Perlu Keseimbangan Antara Otomatisasi Teknologi dan Skill Manusia” di sini Pada pameran teknologi pendidikan dunia Bett di London, Inggris, Google menampilkan 15 Chromebook dan lebih dari 30 fitur Google for Education terbaru yang dapat mengatasi tantangan yang dihadapi pendidikan saat ini, salah satunya menggunakan AI di kelas.AI generatif pada seluruh aplikasi Workspace bisa membantu menghadirkan inspirasi ide baru, mengasah kreativitas, juga menghemat waktu bagi para pendidik. Duet AI juga dapat digunakan untuk menyusun rancangan pembelajaran di Docs, membuat gambar di Slide, merencanakan sebuah proyek di Spreadsheet, dan banyak lagi.Baca “Beberapa Hal Baru Google Classroom dan Workspace untuk Pendidik” di sini Indonesia mendapatkan pengakuan Sekretariat Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nation Secretary-General (UNSG) sebagai episentrum dalam pengembangan teknologi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) di kawasan ASEAN.Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyatakan hal itu usai bertemu dengan Wakil Sekretaris Jenderal dan Utusan Teknologi UNSG Amandeep Singh Gill. Menurutnya, Wasekjen Amandeep memuji Indonesia yang memiliki potensi mengembangkan AI.Baca “Indonesia Berpotensi Jadi Episentrum Pengembangan AI Kawasan ASEAN” di sini