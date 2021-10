Paket Langganan Baru Apple Music Rp70 Ribu per Bulan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Apple mengumumkan paket berlangganan Voice baru untuk Apple Music pada ajang Unleashed, sebesar USD4.99 (Rp70.204) per bulan. Pengguna dapat hanya menggunakan suara dan asisten Siri untuk mengakses seluruh konten Apple Music di berbagai perangkat Apple.Mengutip The Verge, paket berlangganan baru ini akan tersedia pada akhir musim gugur mendatang di 17 negara. Vice President Apple Music dan Beats Apple Oliver Schusser menyebut bahwa Apple Music dan Siri merupakan mitra alami dan telah bekerja sama secara mulus.Pengguna non pelanggan dapat mendaftar secara gratis, dan menikmati masa percobaan selama tujuh hari tanpa pembaruan otomatis untuk mencoba Voice sebelum memutuskan untuk berlangganan.Pengguna dapat berlangganan pada paket baru ini dengan memanfaatkan Siri dan mengucapkan, “Hey Siri, mulai percobaan Apple Music Voice saya,” atau dengan mendaftar melalui aplikasi Apple Music.Setelah berlangganan, pengguna dapat meminta musik diputar di seluruh perangkat mendukung Siri milik mereka, termasuk HomePod mini, AirPods, iPhone, dan saat menggunakan Apple CarPlay.Pelanggan paket Voice akan mendapatkan akses ke ratusan stasiun dan playstation baru serta kendali playback lengkap, termasuk melewatkan lagu dalam jumlah terbatas.Paket berlangganan baru ini diperkirakan sebagai respon untuk paket Amazon Music Echo, ditawarkan seharga USD3.99 (Rp56.135) per bulan.Paket Amazon Music Echo ini memungkinkan pengguna memanfaatkan asisten suara Alexa untuk meminta memutarkan musik via perangkat Echo atau Fire TV. Paket berlangganan Voice akan mendapatkan pengalaman dalam aplikasi terkustomisasi dengan saran berbasis pada preferensi dan musik yang baru diputar.Tersedia juga bagian khusus bertajuk Just Ask Siri berisi tips mengoptimalkan Siri untuk Apple Music.