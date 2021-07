Huawei Umumkan Seeds For the Future Program 2.0

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Huawei mengumumkan Seeds for the Future Program 2.0 serta rencana untuk menginvestasikan dana sebesar USD150 juta (Rp2,2 triliun) guna mendukung pengembangan kompetensi SDM digital selama lima tahun mendatang.“Melalui Seeds for the Future Program 2.0. dan rencana investasi senilai US$150 juta, kami bertekad melanjutkan komitmen jangka panjang untuk mengembangkan kompetensi SDM digital di negara-negara tempat Huawei beroperasi,” ujar Chairman Huawei Liang Hua.Melalui program ini, Huawei berharap dapat menjangkau dan memberi manfaat bagi lebih dari tiga juta SDM digital di seluruh dunia di masa depan. Komitmen tersebut disampaikan Huawei bersamaan dengan diselenggarakannya forum bertajuk Tech & Sustainability: Everyone's Included.Sebagai informasi, Program Seeds for the Future pertama kali digelar pada tahun 2008 di Thailand. Program ini dirancang untuk menginspirasi talenta lokal dan mendorong kemunculan bibit unggul dari kalangan masyarakat guna mengatasi tantangan digital.Program ini telah memberikan manfaat bagi lebih dari 5.000 siswa di seluruh Asia Pasifik. Sementara itu, Huawei mulai meluncurkan program pengembangan kompetensi SDM digital sejak tahun 2008 lalu.Huawei telah menggelar program-program beasiswa, kompetisi teknologi dan pelatihan keterampilan digital.Huawei juga telah menginvestasikan lebih dari US$150 juta (Rp2,2 triliun) untuk penyelenggaraan program tersebut, dan telah memberikan manfaat bagi lebih dari 1,54 juta talenta di lebih dari 150 negara.Sementara itu, isu perubahan iklim dan lingkungan menjadi tantangan global. Meskipun emisi karbon menurun selama setahun terakhir karena perlambatan ekonomi dan lockdown di seluruh dunia, emisi dengan cepat kembali meningkat ketika ekonomi dibuka kembali.Beralih ke ekonomi sirkular dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan kini menjadi tujuan bersama bagi semua negara. Huawei menegaskan dukungannya terhadap pembangunan hijau dan berkelanjutan yang telah menjadi prioritas utama bagi ekonomi global.Dukungan ini diwujudkan dengan mengembangkan bisnis daya digitalnya dan menyediakan solusi daya digital untuk berbagai industri, salah satunya melalui divisi Huawei FusionSolar Solution yang membangun Photovoltaic (PV) terapung lepas pantai di Singapura.(MMI)