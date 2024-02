Babak Baru Era Gemini

(MMI)

Jakarta: Selama bertahun-tahun, kami telah banyak berinvestasi dalam AI sebagai sebuah cara terbaik untuk meningkatkan kualitas Search dan semua produk kami. Kemajuan yang telah tercapai menumbuhkan optimisme pada kami, misalnya dengan Search Generative Experience (SGE) yang dapat Anda coba di Google Labs.Saat ini, AI juga berperan penting bagi dua bisnis kami yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir, yaitu layanan Cloud dan Workspace serta layanan berlangganan Google One, yang banyak disukai dan kini memiliki hampir lebih dari 100 juta pelanggan.Bulan Desember lalu, kami mengambil langkah penting dalam upaya kami untuk membuat AI lebih bermanfaat bagi siapa saja. Kami memulai era Gemini dan menjadi yang terdepan dalam berbagai benchmark untuk performa teks, gambar, audio, dan video.Namun, Gemini telah berkembang sehingga tidak hanya berfungsi sebagai model AI saja. Ia mendukung keseluruhan ekosistem — dari produk yang digunakan miliaran orang setiap harinya, sampai API dan platform yang membantu developer dan bisnis berinovasi.Model terbesar kami, Ultra 1.0, adalah model AI pertama yang dapat mengungguli performa manusia ahli dalam MMLU (pemahaman bahasa multitugas masif), yang menggunakan kombinasi 57 topik — termasuk matematika, fisika, sejarah, hukum, kedokteran, dan etika — untuk menguji pengetahuan dan kemampuan memecahkan masalah.Hari ini, kami akan mengambil langkah selanjutnya dan menyediakan Ultra di produk-produk yang telah kami sediakan untuk pengguna di seluruh dunia.Sejauh ini, Bard telah menjadi cara terbaik bagi pengguna untuk mengakses model-model tercanggih kami secara langsung. Namun, untuk mencerminkan perkembangan teknologi yang mendasarinya, Bard sekarang akan kami sebut dengan nama Gemini. Model ini tersedia dalam 40 bahasa di web, dan segera hadir melalui aplikasi Gemini yang baru di Android dan melalui aplikasi Google di iOS.Versi yang dilengkapi Ultra akan disebut Gemini Advanced, sebuah pengalaman baru yang jauh lebih baik dalam menalar, mengikuti instruksi, menulis kode pemrograman, dan berkolaborasi kreatif.Sebagai contoh, ia dapat menjadi tutor pribadi yang dapat disesuaikan dengan gaya belajar Anda. Ia dapat juga menjadi partner kreatif, membantu Anda merencanakan strategi konten atau menyusun rencana bisnis. Anda dapat membaca selengkapnya di postingan ini.Siapa pun dapat mulai menggunakan Gemini Advanced dengan berlangganan Paket Premium AI Google One, yang menawarkan fitur-fitur AI terbaik Google di satu tempat. Paket premium ini sudah mencakup layanan Google One yang disertai ruang penyimpanan lebih besar dan berbagai fitur produk eksklusif.Model Gemini juga akan tersedia di produk yang telah sehari-hari digunakan orang dan bisnis, termasuk Workspace dan Google Cloud:Workspace: Sudah lebih dari 1 juta orang menggunakan fitur seperti Bantu menulis melalui Duet AI untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas mereka. Duet AI akan berubah menjadi Gemini untuk Workspace, dan tak lama lagi pelanggan Paket Premium AI Google One akan dapat menggunakan Gemini di Gmail, Dokumen, Spreadsheet, Slide, dan Meet.Google Cloud: Bagi pelanggan Cloud, Duet AI juga akan menjadi Gemini dalam beberapa minggu mendatang. Gemini akan membantu perusahaan dalam meningkatkan produktivitas, developer dalam menulis kode pemrograman lebih cepat, dan organisasi dalam melindungi diri dari serangan cyber, dan banyak lagi manfaat lainnya.Developer selalu berperan vital dalam setiap perubahan besar teknologi dan akan tetap penting dalam ekosistem Gemini. Ratusan ribu developer dan bisnis sudah mulai bekerja dengan model Gemini.Fokus kita hari ini adalah Gemini Advanced dan berbagai kapabilitas barunya, tetapi minggu depan kami akan membagikan lebih banyak detail tentang sejumlah hal yang akan datang bagi developer dan pelanggan Cloud.Perkembangan terbaru ini menunjukkan bagaimana kami berinovasi secara berani, serta memajukan dan menyediakan teknologi ini dengan bertanggung jawab. Untuk saat ini, kami bahkan sudah mulai melatih iterasi selanjutnya dari model Gemini — jadi, nantikan kabar terbarunya!(Sundar Pichai, CEO Google dan Alphabet)