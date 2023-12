Apple Ajukan Banding Untuk Larangan Penjualan Watch Series 9 dan Ultra 2

Advertisement

(MMI)

Jakarta: Apple telah mengajukan banding kepada International Trade Commission (ITC), mencoba membatalkan larangan penjualan Apple Watch Series 9 dan Ultra 2 di Amerika Serikat (AS), menurut catatan pengadilan.Mengutip Engadget, Apple juga meminta penghentian sementara larangan tersebut sampai keputusan tercapai mengenai usulan desain ulang kedua model jam tangan pintar karyanya itu. Apple juga mengungkap pihaknya akan melakukan berbagai tindakan untuk mengembalikan smartwatch ke pasar AS.Pengajuan banding ini hanya merupakan salah satu dari tindakan yang disebutkan Apple tersebut. Masalah ini bahkan sudah sampai ke hadapan Presiden Biden, namun harapan Apple untuk mendapatkan suara veto dari sang Presiden harus sia-sia.Larangan penjualan terhadap Apple Watch Series 9 dan Ultra 2 telah mulai berlaku, meski Apple telah mulai menarik perangkat tersebut dari toko fisik dan digital resminya pada pekan lalu. Dalam pengajuan banding tersebut, Apple mengklaim akan menderita kerugian yang tidak dapat diperbaiki jika larangan tersebut terus berlanjut.Exclusion Order Enforcement Branch of U.S. Customs and Border Protection dijadwalkan untuk mengambil keputusan terkait versi desain baru dari smartwatch karya Apple pada tanggal 13 Januari 2024 mendatang.Sebagai pengingat, permasalahan ini dimulai saat ITC mengumumkan keputusan bahwa Apple melanggar teknologi pelacakan saturasi oksigen dalam darah yang dipatenkan oleh perusahaan teknologi kesehatan bernama Masimo.Permasalahan ini menyebabkan Apple berusaha keras untuk merilis perbaikan perangkat lunak sebelum pelarangan diberlakukan. Namun, ITC dan Masimo sepakat bahwa hal tersebut merupakan permasalahan hardware yang melibatkan sensor aktual, sehingga perbaikan via software tidak akan menyelesaikan masalah.Karenanya, Apple tengah sibuk merancang kembali sensor untuk dua model smartwatch tersebut. Apple Watch SE tidak memiliki sensor oksigen dalam darah, sehingga tidak terdampak dari larangan penjualan tersebut.Masimo melayangkan gugatan hukum terhadap Apple pada tahun 2021 lalu terkait pelanggaran paten tersebut dan bahkan menuduh Apple merekrut karyawan yang memiliki pengetahuan tingkat tinggi tentang kemampuan pemantauan oksigen darah.Kedua perusahaan masih mungkin mencapai kesepakatan keuangan dan menyelesaikan masalah ini. Kendati mengalami larangan penjualan di AS, konsumen masih bisa membeli Apple Watch Series 9 dan Ultra 2 di negara lain, sebab larangan ini hanya berlaku di AS.Konsumen di AS juga bisa membeli smartwatch ini dari peritel pihak ketiga di AS hingga stok habis. Namun pembelian tidak bisa membeli salah satu dari smartwatch Apple ini secara langsung dari perusahaan teknologi raksasa tersebut.Sebagai informasi, penjualan Apple Watch berkontribusi sekitar separuh dari seluruh pasar smartwatch. Dengan demikian, saat menyebut larangan penjualan ini akan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki, Apple tidak tengah bercanda.