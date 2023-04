Berita Teknologi Terpopuler, dari Zotac VGA RTX 4070 Ekslusif Hingga Street Fighter 6 Versi Demo

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Medcom.id merangkum berita teknologi terpopuler atau berita yang paling banyak dibaca pada hari Sabtu, 22 April 2023 yang mungkin terlewat oleh pembaca Medcom.id.Di bawah ini, Medcom.id menyajikan rangkuman dari masing-masing berita teknologi terpopuler dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses untuk menuju berita lengkap dari tiga berita teknologi terpopuler.Baru-baru ini, Zotac Gaming lakukan kerja sama dengan Sony Pictures dengan meluncurkan sebuah kampanye “Power the Hero in You”. Kampanye ini merilis produk edisi terbatas Zotac Gaming GeForce RTX 4070 AMP AIRO, Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Ti AMP AIRO, dan Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Twin Edge OC.Kedua produk tersebut akan memberikan sebuah nuansa film Spider-Man yang akan segera tayang di bioskop, Spider-Man: Across the Spider-Verse pada 2 Juni 2023. Kartu grafis ini merupakan edisi terbatas, sehingga para gamer yang mempunyai produk ini akan diajak untuk bermain game dengan tampilan grafik yang memukau serta membawa kesan superhero ikonik dari Marvel.Baca “Zotac Gaming dan Spider-Man: Across the Spider-Verse Punya VGA RTX 4070 Ekslusif” di sini Mengalami masalah seperti HP panas saat perjalanan mudik menjadi salah satu kendala yang paling sering dialami oleh pelaku mudik. Yang merepotkan adalah HP yang panas ini dijadikan sebagai acuan peta untuk mendukung perjalanan mudik, biasanya HP itu dimanfaatkan untuk melihat Google Maps atau aplikasi peta lainnya.Namun, jangan khawatir karena terdapat cara untuk bisa mencegah HP panas saat melakukan perjalanan mudik. Cara ini bisa dilakukan oleh siapa saja karena memang sudah tergolong cara yang mudah dan sederhana. Berikut adalah cara untuk mencegah HP agar tidak panas.Baca “Cara Hindari HP Panas Saat Perjalanan Mudik” di sini Capcom secara resmi mengumumkan bahwa game fighting ikonik miliki mereka, Street Fighter 6 versi demo sudah bisa dimainkan. Seperti yang diketahui bahwa game tersebut akan segera rilis pada 2 Juni mendatang, hal ini bertujuan untuk mengajak para pemain untuk mencicipi game besutan mereka sebelum rilis versi finalnya dan diperjualbelikan.Pada Street Fighter kali ini, cerita akan tetap berfokus pada melakukan World Tour Mode layaknya Street Fighter pada umumnya. Selain itu, pada demo ini juga menyediakan Fighting Ground untuk beradu skill melawan AI atau melawan teman, dan juga Training Mode untuk berlatih menggunakan karakter tertentu.Baca “Street Fighter 6 Versi Demo Sudah Bisa Dimainkan, Gamer PC Mohon Menunggu 1 Minggu Lagi” di sini