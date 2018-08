Galaxy J2 Core, Ponsel Android Go Pertama Samsung

Samsung baru saja meluncurkan smartphone Android Go pertama mereka. Android Go adalah versi dasar dari sistem operasi buatan Google yang ditujukan untuk smartphone kelas pemula.Ialah Samsung Galaxy J2 Core. Smartphone ini memiliki layar 5 inci dengan resolusi 960 x 540, kamera belakang 8MP, kamera depan 5MP, RAM 1GB dan memori internal 8GB. J2 Core menggunakan prosesor Exynos 7570 dan baterai berdaya 2.600 mAh.Untuk masalah software, J2 Core menggunakan Android 8.1 Oreo (Go Edition). Menurut Mashable, smartphone ini memiliki spesifikasi yang lebih rendah bahkan jika dibandingkan dengan smartphone lain yang menggunakan Android Go.Meski Samsung tidak menyebutkan harga dari J2 Core, biasanya, smartphone Android Go memiliki harga sekitar USD100 (Rp1,4 juta) dan ditujukan untuk kelas pemula. Smartphone Android Go biasanya dijual di negara-negara berkembang dengan daya beli yang tidak terlalu tinggi.Jika dibandingkan dengan ASUS ZenFone Live L1, J2 Core memiliki layar lebih kecil. Smartphone ASUS itu memiliki layar 5,5 inci dengan memori 16GB. Jika Samsung menawarkan J2 Core dengan harga yang lebih murah, mungkin orang-orang yang mencari smartphone kelas pemula akan menarik.Samsung Galaxy J2 Core mulai tersedia di Malaysia dan India pada 24 Agustus. Perusahaan asal Korea Selatan itu mengatakan, mereka akan membawa smartphone ini ke negara-negara lain "dalam waktu dekat."(MMI)