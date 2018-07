Telkomsel: Pengembang di Indonesia Timur Menantang

: Terfokus pada pengembang di wilayah Indonesia Timur, Telkomsel menilai wilayah ini memiliki potensi besar dan tidak kalah jika dibandingkan dengan pengembang dari wilayah Indonesia Barat.Memiliki pengalaman dengan pengembang dari berbagai wilayah di Indonesia melalui ajang kompetisi pengembang yang diselenggarakannya setiap tahun, The Next Dev, Telkomsel mengaku menemukan sejumlah perbedaan karakteristik antara pengembang dari kedua wilayah Indonesia ini."Berdasarkan submission dari jawa, kami menemukan bahwa pengembang dari wilayah ini pemikirannya cenderung global. Jadi solusi dan produk yang mereka buat bisa di-scale up dan dimanfaatkan oleh lebih banyak orang," ujar Chief Manager Next Dev Steve Saerang.Hal ini berbeda dengan pengembang dari wilayah Indonesia, yang disebut Steve lebih terfokus pada permasalahan di lingkungan sekitarnya.Sehingga produk yang mereka hasilkan hanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar mereka dan tidak dapat digunakan oleh masyarakat secara lebih luas.Meskipun demikian, lanjut Steve, hal ini tidak menjadikan proses mentoring pengembang dari Indonesia Timur lebih sulit dibandingkan pengembang dari wilayah Indonesia Barat. Proses tersebut dinilainya lebih menantang, akibat pemahaman programing pengembang yang masih terbatas.Hal ini disebut Steve dapat dimaklumi mengingat pengembang dari Indonesia barat lebih mudah memperoleh informasi dan mengakses infrastruktur yang mereka dibutuhkan, jika dibandingkan pengembang dari wilayah lainnya.Untuk wilayah Indonesia Timur, Telkomsel memulai program pelatihan The Next Dev on The Mission pada dua kota, yaitu Kupang dan Ambon, dan mengaku akan melihat perkembangannya terlebih dahulu untuk menghadirkan kembali program ini di kota lainnya.(MMI)