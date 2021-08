Laris Manis, Pre-Order Galaxy Z Fold3 dan Z Flip3 Tembus 8 Kali Lipat

Lufthi Anggraeni • 26 Agustus 2021 11:38









Jakarta: Samsung Indonesia membukukan catatan positif terkait jumlah pemesanan dari seri smartphone foldable terbarunya, yaitu Samsung Galaxy Z Fold3 5G dan Samsung Galaxy Z Flip3 5G.



Saat ini, jumlah pre-order untuk Galaxy Z Fold3 5G dan Z Flip3 5G di Indonesia mencapai delapan kali lipat dari total pre-order pada foldable series sebelumnya. Inovasi dan form factor yang dapat dilipat menghadirkan cara-cara baru bagi pengguna dalam menjalani berbagai kegiatannya dengan lebih maksimal.



“Kami senang inovasi kami diminati lebih banyak konsumen. Yang berarti, pengalaman foldable smartphone yang akan menghadirkan cara-cara baru dapat dinikmati dan bermanfaat untuk kehidupan semakin banyak orang, sekaligus menjadi tren baru di industri smartphone,” ujar Selvia Gofar, Head of Product Marketing IT & Mobile, Samsung Electronics Indonesia.



Form factor dan desain yang unik hingga fitur-fitur inovatif menjadi daya tarik bagi konsumen terhadap perangkat foldable terbaru dari Samsung. Hal tersebut diwujudkan melalui fitur bernama Flex Mode yang memberikan pengguna pengalaman unik dalam menangkap dan membagikan momen. Galaxy Z Flip3 5G juga hadir dengan tampilan yang lebih stylish dan ukuran yang lebih ringkas dibanding pendahulunya.



Berikut empat ide konten yang bisa kamu buat makin menarik dengan menggunakan Galaxy Z Flip3 5G:



Bebaskan tanganmu untuk berkreasi lewat konten DIY

Asah kreativitas dan kepekaan terhadap barang-barang di sekitarmu dengan membuat konten do it yourself (DIY) untuk menjadi inspirasi bagi para pengguna internet lainnya. Hal ini bisa dilakukan dengan mudah menggunakan Galaxy Z Flip3 5G berkat adanya fitur Flex Mode yang memungkinkan perangkat dalam posisi free-standing.



Smartphone bisa diletakkan di berbagai sudut lipatan di posisi dan langsung mulai merekam, baik itu menggunakan kamera di layar utama maupun kamera di Cover Screen. Tangan pun bisa leluasa membuat berbagai kreasi, mulai dari mengubah toples plastik menjadi pot tanaman hingga membuat mainan dan hiasan dari barang-barang tak terpakai.



Buat konten hyperlapse seamless tanpa alat tambahan

Dalam menciptakan konten hyperlapse, perangkat yang digunakan harus berada dalam posisi stabil pada waktu yang relatif lama. Konsumen hanya perlu meletakkan smartphone pada posisi tegak dan stabil, lalu mengarahkan kamera ke objek yang ingin direkam.



Fitur Flex Mode akan memudahkan mengatur mode kamera ke hyperlapse di bagian bawah layar sembari melihat tampilan objek yang direkam di bagian atas layar secara seamless untuk proporsi gambar yang lebih baik. Merekam pertumbuhan tanaman kesayangan hingga proses mendekorasi kamar dengan nyaman dan mudah, bahkan tanpa alat tambahan seperti tripod.



Bikin konten tutorial makeup makin mudah dengan fitur Flex Mode

Buat kamu yang senang menonton konten-konten kecantikan bisa memanfaatkan Galaxy Z Flip3 5G untuk membuat video tutorial makeup dengan mudah dan menunjukkan potensi diri kamu dalam merias wajah.



Caranya, cukup meletakkan Galaxy Z Flip3 5G pada posisi 90 derajat di bidang yang rata. Flex Mode bisa utak-atik berbagai pengaturan di kamera seperti pencahayaan dan rasio gambar di bagian bawah layar sembari melihat preview perekaman di bagian atas layar.



Live broadcast makin seru

Berbekal fitur Flex Mode dan kemampuan perangkat tersebut untuk diletakkan secara tegak di berbagai posisi lipatan, tidak perlu alat tambahan lainnya untuk menjaga posisi smartphone tetap stabil.



Dalam live broadcast tersebut, bisa diceritakan kegiatan-kegiatan unik selama berada di rumah, menunjukkan koleksi, menawarkan barang-barang preloved, atau melakukan truth or dare bersama teman-teman terdekat.



“Galaxy Z Flip3 5G dapat menjadi daily driver yang dapat diandalkan untuk menghidupkan berbagai momen di keseharian pengguna, termasuk saat mengisi waktu dengan membuat konten yang unik dan menarik,” tutup Selvia.



Kedua smartphone ini sudah tersedia lewat pre-order di situs resmi Samsung Indonesia. Galaxy Z Fold3 5G dibanderol senilai Rp24.999.000 (12GB/256GB) dan Rp26.999.000 (12GB/512GB) dengan tiga pilihan warna, yaitu Phantom Black, Phantom Green, dan Phantom Silver. Galaxy Z Flip3 5G tersedia dalam pilihan warna Cream, Green, Lavender, dan Phantom Black yang bisa didapat dengan harga Rp14.999.000 (8GB/128GB) dan Rp15.999.000 (8GB/256GB).





(MMI)