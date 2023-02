Berita Teknologi Terpopuler, Samsung Galaxy S23 Series

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Medcom.id merangkum berita teknologi terpopuler atau berita yang paling banyak dibaca pada hari Kamis, 2 Februari 2023 yang mungkin terlewat oleh pembaca Medcom.id.Di bawah ini, Medcom.id menyajikan rangkuman dari masing-masing berita teknologi terpopuler dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses untuk menuju berita lengkap dari tiga berita teknologi terpopuler.Hape kelas high-end alias tinggi yang menggunakan chipset terbaru dan tertinggi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 di Indonesia tidak akan cuma iQoo 11. Tidak lama lagi seri Samsung Galaxy S23 Series juga akan segera tiba di Tanah Air.Hal ini menyusul pengumuman semalam di acara Galaxy Unpacked 2023 yang menjadi momen dirilisnya Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23 Plus, dan Samsung Galaxy S23 Ultra 5G.Baca “Samsung Galaxy S23, S23 Plus dan S23 Ultra 5G Dirilis, Pakai Snapdragon 8 Gen 2” di sini Meskipun tidak memiliki embel “5G” seperti varian S23 Ultra tapi Samsung Galaxy S23 Plus tetap mendukung jaringan koneksi yang sama. Soal spesifikasinya menurut Medcom.id hape ini menjadi versi terjangkau dari Samsung Galaxy S23 Ultra 5G.Jangan bingung dulu, spesifikasi Samsung Galaxy S23 Plus tetap masuk dalam kelas high-end alias tinggi. Di sini ditawarkan ukuran layar sedikit lebih kecil dari Samsung Galaxy S23 Ultra 5G yaitu dari 6,8 inci menjadi 6,6 inci.Baca “Ini Spesifikasi Samsung Galaxy S23 Plus, Versi Terjangkau S23 Ultra 5G” di sini Perhatian tertuju ke Samsung Galaxy S23 Ultra 5G dan S23 Plus namun versi reguler atau biasa yaitu Samsung Galaxy S23 sebenarnya tetap memiliki spesifikasi yang bagus.Hal ini karena lini Galaxy S Series memang menjadi kelas smartphone high-end alias tinggi atau kata lainnya premium flagship dari merek asal Korea Selatan tersebut. Begini spesifikasi dari Samsung Galaxy S23.Baca “Spesifikasi Samsung Galaxy S23, Kelas High-End Tanpa Embel Plus dan Ultra” di sini