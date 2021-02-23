Samsung Berkomitmen Hadirkan Update untuk Smartphone Lama

Mengutip GSM Arena, 130 perangkat tersebut terdiri dari seluruh ponsel Galaxy dari Z, S, Note, A, M, XCover dan Tab Series yang diluncurkan sejak tahun 2019. Baru-baru ini, Samsung menjanjikan update OS Android tiga generasi untuk smartphone unggulannya namun secara keseluruhan merupakan hal terpisah.
Update keamanan dapat digulirkan per kuartal atau per bulan dan membutuhkan waktu lebih lama untuk diterima di perangkat tertentu. Berikut daftar lengkap perangkat yang berpeluang untuk mendapatkan update keamanan selama tiga tahun.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Menariknya, informasi ini tidak menyebutkan Galaxy A02, meski Galaxy A02s disebutkan pada daftar perangkat penerima tersebut. Demikian juga Galaxy M02 dan M02s yang tidak disebutkan pada daftar tersebut.
Perangkat lainnya yaitu seri Galaxy Fold seperti Fold, Fold 5G, Z Fold2, Z Fold2 5G, Z Flip, dan Z Flip 5G, serta Galaxy S Series seperti S10, S10+, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, dan S21 Ultra 5G.
Selain itu, perangkat Galaxy Note series seperti Note10, Note10 5G, Note10+, Note10+ 5G, Note10 Lite, Note20, Note20 5G, Note20 Ultra, dan Note20 Ultra 5G, serta Galaxy A series: Galaxy A series: A10, A10e, A10s, A20, A20s, A30, A30s, A40, A50, A50s, A60, A70, A70s, A80, A90 5G, A11, A21, A21s, A31, A41, A51, A51 5G, A71, A71 5G, A02s, A12, A32 5G, dan A42 5G juga akan menerima update ini.
Perangkat penerima update lainnya yaitu dari Galaxy M series seperti M10s, M20, M30, M30s, M40, M11, M12, M21, M31, M31s, dan M51, dari Galaxy XCover series seperti XCover4s, XCover FieldPro, dan XCover Pro, serta Galaxy Tab series seperti Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2019), Tab A with S Pen, Tab A 8.4 (2020), Tab A7, Tab S5e, Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab S7, dan Tab S7+.
(MMI)