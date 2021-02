Kesan Menjajal Asus ZenBook Duo 14

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Seri laptop Asus ZenBook dengan desain layar ganda atau yang dikenal sebagai Asus ZenBook Duo terus diperbarui spesifikasinya termasuk fitur layar keduanya yaitu ScreenPad Plus.Produk ini dijagokan sebagai laptop pendukung produktivitas lewat desain layar ganda yang keduanya sama-sama mendukung mode layar sentuh. Produktivitasnya semakin lengkap dengan dukungan aksesori stylus.Medcom.id berkesempatan menjajal salah satu seri terbaru dari laptop tersebut yaitu Asus ZenBook Duo 14 (UX482EA). Desain mewah khas seri Asus ZenBook langsung terlihat dari bagian luarnya.Meskipun hadir dengan dua layar yang tapi Asus ZenBook Duo 14 (UX482EA) punya desain yang tipis. Ketebalannya hanya 1,69cm dan beratnya 1,6kg saja. Jadi meskipun punya layar ganda model sentuh ternyata laptop ini tetap ramping dan ringan.Asus ZenBook Duo 14 (UX482EA) mengusung ukuran laptop 14 inci dengan bezel tipis yang membuatnya compact tapi layarnya terasa lega. Layar ukuran 14 inci ini punya resolusi FHD (1920x1080) tersertifikasi Pantone, 100% sRGB.Layar keduanya alias ScreenPad Plus punya ukuran 12,6 inci FHD. Keduanya sama-sama menawarkan warna yang cerah dan kuat serta detail sehingga pas untuk produktivitas seperti desain foto atau ilustrasi.Di seri terkini termasuk Asus ZenBook Duo 14 (UX482EA) desain Screen Pad Plus akan otomatis terangkat hingga beberapa derajat saat layar laptop dibuka. Perubahan desain dari generasi sebelumnya membuat posisi penggunaan lebih ergonomis.Apabila pengguna ingin posisi yang semakin ergonomis maka kemiringan laptop bisa dibuat lebih tinggi dengan aksesori laptop stand bernama Duo Stand yang menempel di bagian bawah laptop.ScreenPad Plus menjadi daya tarik dari Asus ZenBook Duo 14 (UX482EA). Didukung teknologi dan software terbaru yaitu Asus ScreenXpert kini beragam fitur bisa dimuat atau dikustomisasi di layar keduanya.Contohnya, bagi mereka yang gemar melakukan desain kini ScreenPad Plus mendukung integrasi dengan sejumlah aplikasi Adobe seperti Photoshop, Lightroom, After Effects, dan Premier. ScreenPad Plus bisa dibuat menampilkan toolbar yang dikustomisasi sehingga membuat proses desain semakin mudah.Sedikit kekurangan yang kami temukan adalah posisi keyboard dan trackpad yang berada di bagian tepi laptop sehingga menghilangkan area palm rest yang biasa dijumpai pada laptop biasanya. Meskipun posisi trackpad di sisi kanan keyboard jelas sangat nyaman.Di segi spesifikasinya, Asus ZenBook Duo 14 (UX482EA) punya dapur pacu yang mumpuni. Prosesornya menggunakan Intel Core Generasi ke-11 Core i7-1165G7 didukung grafis Intel Iris Xe. Kapasitas RAm 32GN dan storage 1TB berbasis M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD.Asus ZenBook Duo 14 (UX482EA) bisa dibilang sebagai laptop pendukung produktivitas maksimal termasuk bagi profesional di bidang kreatif.(MMI)