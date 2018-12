Pernah Debut di Indonesia, Merek Ponsel Gionee Bangkrut

Kami menguji produk dengan subjektif karena mengutamakan pengalaman penggunaan. Meski demikian, kesimpulan yang kami ambil juga didasari sejumlah data dari perangkat lunak tertentu yang kami gunakan untuk melihat kinerja produk.

Khusus untuk menguji perangkat keras dan perangkat lunak komputer, kami menggunakan konfigurasi yang identik untuk tiap produk. Berikut komponen testbed resmi Medcom.id

Hardware

Prosesor : Intel Core i7-8700K, AMD Ryzen 7 2700X

Motherboard : ASUS Z370-A Prime, MSI X470 Gaming Plus

RAM : Apacer Panther RAGE 2400 MHz (2x 8GB)

VGA : Colorful GTX 1070 X-Top-8G, ASUS ROG Strix RX Vega 64 8G

Pendingin : Noctua NH-U21S

Storage : Apacer Panther AS340 240GB, Seagate Barracuda 8TB

PSU : Corsair RM 850X

Monitor : ASUS PB287Q 4K, ASUS MZ27AQ

Mouse : Corsair Dark Core SE, Corsair Scimitar Pro

Mousepad : Corsair MM1000 Qi, Corsair MM800 Polaris

Keyboard : Corsair K63 Wireless, Corsair K70 RGB MK.2 SE

Headset : Corsair HS60, Corsair HS70

Software

Performa dan Baterai: PCMark 8, 3DMark, Crystal Disk Mark, CineBench R15 Gaming (PC): The Witcher 3: Wild Hunt, Ashes of Singularity - Escalation, Far Cry 5 Gaming (Mobile): PUBG Mobile

Kami juga menggunakan metode pengujian yang sama untuk semua gadget. Meski di pasar tersedia beragam perangkat lunak untuk benchmark, kami hanya memilih dua berdasarkan reputasi mereka yang diakui secara internasional, 3DMark dan PCMark 2.0.