Presiden: Ekosistem Tidak Hanya di Online

: Bisnis startup di Indonesia mendapatkan perhatian besar dari masyarakat, terutama generasi milenial dan peralihan ke industri 4.0 berbasis teknologi. Hal ini mendorong dukungan dari berbagai pihak, salah satunya diwujudkan via ajang Digital Startup Connect 2018.Ajang yang juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini, merupakan hasil kolaborasi antara Young On Top dan GK - Plug and Play. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menekankan kolaborasi online dan offline.“Ekosistem tidak hanya di online, di offline-nya juga harus digarap. Dua-duanya harus berkolaborasi. Engga bisa hanya yang urusan online saja,” ujar Presiden Republik Indonesia ke-tujuh pada kata sambutan.Selain itu, pria yang akrab disapa Jokowi ini juga mengimbau anak muda Indonesia untuk menjaga kreativitas mereka dan terus berinovasi.Sebab, situasi saat ini dinilai penuh perubahan dan memiliki banyak peluang yang dapat dimanfaatkan pelaku bisnis untuk siap berkompetisi.Sementara itu, Digital Startup Connect 2018 menghadirkan sejumlah pembicara termasuk Founder Young on Top Billy Boen, Managing Director GK-Plug And Play Indonesia Wesley Harjono, Executive Director Grab Indonesia Ongki Kurniawan, serta Co-Founder dan President Bukalapak Fajrin Rasyid.Sebagai informasi, Digital Startup Connect 2018 yang diselenggarakan oleh Inspira CEC pada tanggal 7 Desember 2018, di Kartika Expo, Balai Kartini, serta diperkirakan dihadiri oleh sebanyak 1.200 anak muda Indonesia.(MMI)