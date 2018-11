Bug Buat Pesan Lama di Facebook Messenger Kembali Muncul

Para pengguna Facebook mengeluhkan bug yang menyebabkan percakapan lama di Messengers muncul tanpa konteks atau penjelasan.Masalah ini pertama kali dilaporkan oleh para pengguna di Twitter. Facebook mengonfirmasi bahwa pesan-pesan lama memang kembali muncul seolah-olah itu adalah pesan baru yang belum pernah dibaca. Namun, mereka tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bug ini."Beberapa orang melihat pesan lama di Facebook.com. Kami sadar akan masalah ini dan kami tengah berusaha untuk menyelesaikannya secepat mungkin," kata juru bicara Facebook pada The Verge. "Kami meminta maaf atas ketidaknyamanan ini."Beberapa orang menunjukkan kekhawatiran bug ini akan menampilkan pembicaraan lama yang mungkin mereka ingin lupakan. Dan ini mungkin terjadi karena Messenger akan menyimpan semua percakapan Anda dengan lawan bicara selama bertahun-tahun jika Anda tidak menghabus history percakapan.Seseorang mungkin akan terkejut jika mereka kembali membaca percakapan dengan mantan kekasih atau keluarga mereka yang telah meninggal. Ini bukan pertama kali masalah seperti ini terjadi. Pada 2015, Facebook mulai menampilkan unggahan menyedihkan pada fitur On This Day.Ketika itu, masalahnya adalah algoritma Facebook tidak bisa membedakan antara unggahan bahagia yang memang didesain untuk kembali muncul dengan unggahan sedih, yang biasanya juga mendapatkan perhatian sama banyak atau justru lebih banyak dari pengguna lain.Kali ini, tampaknya masalah ada pada kode pada Facebook. Meskipun begitu, kebanyakan orang yang menemukan bug ini hanya menganggap ini sebagai masalah kecil.(MMI)