Cara Pulihkan Ponsel Android dari Backup Google

Jakarta: Mengatur ponsel baru dari awal merupakan proses yang rumit, terutama saat kamu harus mengunduh dan masuk kembali ke banyak aplikasi, menyesuaikan pengaturan ponsel, dan mengatur berbagai hal agar sesuai dengan keinginan.Google menawarkan kemudahan saat kamu beralih dari satu smartphone Android ke smartphone lain, setidaknya terkait aplikasi dan pengaturan Google. Berikut cara memulihkan ponsel Android dari backup Google.Kamu akan perlu melakukan backup data pada ponsel Android lama terlebih dahulu sebelum memulihkannya di perangkat baru. Terdapat banyak cara untuk melakukan backup perangkat dan aplikasi yang dapat digunakan jika ingin menyimpan data di cloud.Opsi termudah pada ponsel Android adalah dengan menggunakan Google One. Untuk menyimpan data di Google One, kamu perlu mengakses Settings > Google > Backup dan mengaktifkan Backup by Google One.Google secara otomatis melakukan backup ponsel kamu secara berkala. Jika telah siap untuk mengatur perangkat baru dan ingin menciptakan backup kala itu, ketuk Backup now. Kamu akan mendapatkan data gratis sebesar 15GB pada akun Google untuk melakukan backup pada aplikasi, aplikasi data foto, video, pesan, riwayat panggilan, pengaturan perangkat dan data akun Google.Di bagian Backup details, ketuk Google account data untuk memilih aplikasi Google yang ingin dibackup. Jika membutuhkan lebih banyak data, paket berlangganan Google One ditawarkan seharga USD1,99 (Rp31.139) per bulan atau USD19,99 (Rp312.804) per tahun untuk kapasitas penyimpanan sebesar 100GB.Opsi backup Google tersedia di seluruh perangkat Android, dan sejumlah OEM seperti Samsung, memiliki fitur backup dan restore miliknya, guna memudahkan pengguna beralih antara dua ponsel dengan merek yang sama.Selain itu, backup Google mencakup banyak hal, sejumlah aplikasi dan game, seperti WhatsApp, memiliki cara tersendiri untuk melakukan backup informasi mereka.Kamu bisa memulihkan backup Google pada ponsel Android saat mengatur perangkat baru atau setelah melakukan reset pabrik atau factory reset. Saat kamu mengaktifkan ponsel, ketuk Start, setujui syarat dan ketentuan yang muncul, dan hubungkan ponsel baru ke jaringan WiFi.Pada langkah yang meminta kamu untuk menyalin aplikasi dan data atau Copy apps and data, ketuk Next, dan pilih Can’t use old device. Kemudian, masuk ke akun Google yang sama dari ponsel sebelumnya.Data backup yang terakhir tersedia akan muncul di layar perangkat baru, pilih data tersebut dan aplikasi dan file yang ingin dipulihkan, dan ketuk Restore. Selamat mencoba!