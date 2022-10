Tokopedia Pupuk Talenta Digital Lewat Devcamp 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tokopedia telah menyelesaikan program pelatihan intensif dan komprehensif di bidang teknologi (tech bootcamp), Devcamp 2022, bertema ‘Improving the Quality of Life through Technology’ pada 10-16 Oktober 2022 secara virtual.Head of Engineering Tokopedia, Gilang Kusuma Jati, menjelaskan, Tokopedia berupaya mencetak lebih banyak talenta digital berkualitas yang dapat menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.“Devcamp juga sejalan dengan komitmen pemerintah memenuhi kebutuhan akan 9 juta talenta digital dan mencapai target 113 juta talenta digital pada tahun 2030,” tambah Gilang.Program tahunan ini ditujukan bagi mahasiswa tingkat akhir atau fresh graduate dengan pengalaman kerja maksimal dua tahun. Peserta yang berhasil lolos proses seleksi (CV, tes daring dan wawancara) mendapatkan berbagai manfaat, antara lain pelatihan intensif dari kurikulum yang ingin dipelajari, seperti Backend, Web Platform, Engineering Productivity, iOS dan Android.Kemudian ada juga networking, berdiskusi dengan sesama tech enthusiast dan ahli teknologi di Tokopedia. Lalu ada Mentorship, didampingi mentor yang membantu memecahkan masalah dan mengembangkan ide menjadi sebuah produk yang solutif.Virtual Hackathon akan menantang perserta untuk menciptakan produk yang solutif dalam waktu singkat. Animo akan program Devcamp 2022 ini sangat tinggi. Terjadi peningkatan jumlah pendaftar sebesar 1,5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Peserta perempuan pada Devcamp 2022 juga meningkat sebanyak dua kali lipat.Pendaftar Devcamp 2022 merupakan mahasiswa Indonesia dari berbagai universitas di Indonesia hingga luar negeri. Pemenangnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu Best Problem, Best Solution, dan Best Technology. Ketiga pemenang utama mendapatkan hadiah total Rp90 juta.“Selain hard skill seperti konsep testing pada sesi engineering productivity, saya juga belajar cara berorganisasi, berkolaborasi dan berkomunikasi,” kata Software Engineer Tokopedia sekaligus pemenang Devcamp 2021, Audrey Datau.Devcamp merupakan salah satu inisiatif di bawah naungan Tokopedia Academy; wadah untuk mengasah kemampuan talenta digital Indonesia, sekaligus upaya Tokopedia mewujudkan pemerataan pengetahuan lewat teknologi.Tokopedia Academy telah menyelenggarakan sederet program lainnya, misal konferensi teknologi seperti START Summit, Women in Tech (khusus memberdayakan perempuan pegiat teknologi), START CX F1SRT Summit (khusus mengulas praktik terbaik dalam meningkatkan pengalaman pelanggan), program Tokopedia Goes to Campus dan masih banyak lagi.