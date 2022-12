VMware Wujudkan Cloud Smart dengan Modernisasi Manajemen Cloud

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Penerapan strategi multi cloud maknanya esensial bagi perusahaan modern. Ini menjadi mesin pertumbuhan sekaligus inovasi dengan memompa fleksibilitas sekaligus memenuhi kebutuhan akan standar keamanan dan kelaikan yang tinggi.Di sisi lain, muncul kebutuhan dalam menghadirkan, mengoperasikan, dan mengelola aplikasi di public cloud, private cloud, maupun di lokasi edge secara konsisten seiring meningkatnya kompleksitas.VMware mengumumkan sejumlah peningkatan pada portofolio aplikasi cloud native VMware Tanzu dan platform pengelolaan cloud VMware Aria dalam menghadirkan pendekatan cloud smart pada pengembangan, penghantaran, dan pengelolaan aplikasi cloud native.“Kami paham bahwa tidak ada satupun skema yang sama yang ditempuh oleh tiap-tiap perusahaan, untuk itulah mereka perlu keleluasaan dalam memilih jenis cloud yang tepat, artefak software, dan layanan yang tepat untuk aplikasi yang tepat pula berdasarkan pada kebutuhan masing-masing aplikasi.""Namun dengan makin berkembangnya bisnis ke penggunaan cloud baru untuk mengoptimalkan layanan, muncul kendala, seperti minimnya jumlah SDM pengembang dengan kecakapan yang dibutuhkan, ahli Kubernetes, keamanan, kelaikan, dan kompleksitas dalam manajemen,” tutur Ajay Patel, senior vice president and general manager, Modern Apps & Management Business Group, VMware.“Tim Platform butuh solusi yang mendukung gesitnya pengembang, membangun standar mutu, dan menerapkan strategi software keamanan untuk mempercepat terciptanya nilai, mendorong kemandirian, serta menyelaraskan antara visibilitas dan manajemen untuk mengkapitalisasi seluruh manfaat multi cloud."Sumber terbuka kini menjadi inti inovasi perusahaan terlihat dari tingginya pengadopsian oleh perusahaan, namun penggunaan di ranah produksi menurun akibat munculnya kekhawatiran terkait dengan keamanan dan manajemen lifecycle.Ini seperti disebutkan dalam laporan VMware’s State of Secure Supply Chain Survey 2022. Memenuhi meningkatnya kebutuhan dalam pengelolaan konten yang mulai masuk ke rantai suplai software di perusahaan, VMware akan meluncurkan VMware Image Builder versi beta bernama Bitnami engine yang akan menjadi mesin utama dalam automasi di lini pengemasan, verifikasi, dan distribusi artefak VMware Application Catalog.VMware Image Builder menjadi solusi SaaS untuk API yang mendukung automasi pembuatan artefak software yang aman, tepercaya, dan selalu dikelola dengan baik, selaras dengan strategi perusahaan dalam turut memenuhi standar kelaikan bagi pengembang dalam proses pengembangan.VMware Image Builder mendukung artefak pengemasan tersedia dalam beragam format (Containers, Helm, Carvel, OVA), disertai dengan kemampuan untuk memicu proses uji verifikasi, seperti mengecek kelaikan, fungsi, uji performa dan memindai adanya vulnerabilitas pada distribusi Kubernetes dan VMware vSphere di seluruh platform cloud yang ada.Laporan studi VMware State of Kubernetes menyebut bahwa lebih dari 40 persen responden menggunakan model hybrid cloud dan 52 persen memilih beragam jenis multi cloud dari beragam vendor. Ini menjadi gambaran betapa kacaunya kondisi cloud di organisasi.VMware Tanzu for Kubernetes Operations mendukung tim dalam menentukan lingkungan Kubernetes yang tepat di manapun sekaligus menerapkan standar dan memudahkan mereka dalam mengelola dan melindungi aplikasi maupun lingkungan tersebut.VMware juga meluncurkan Tanzu Kubernetes Grid 2.1 yang kini menampilkan dukungan untuk Oracle Cloud Infrastructure, melengkapi dukungan yang ada untuk AWS, Azure, dan vSphere. Pelanggan makin fleksibel dan konsisten dalam pengembangan dalam perjalanan multi cloud mereka.VMware juga akan mengumumkan inisiatif baru untuk penggelaran personal VMware Tanzu Mission Control secara swalayan, yang mengetengahkan manajemen terautomasi dan berbasis kebijakan dan dukungan keamanan bagi pelanggan yang ingin meningkatkan skala pengembangan klaster Kubernetes.Pelanggan yang memang hanya bisa beroperasi secara on premise dan di lingkungan air-grapped bisa pula menikmati kontrol sepenuhnya untuk seluruh armada klaster dan konektivitas infrastruktur jaringan.Tanzu Service Mesh Advanced juga akan dilengkapi dengan sejumlah kapabilitas yang memungkinkan operator mengungkap klaster Kubernetes secara otomatis, yang mendukung proses onboarding klaster-klaster tersebut untuk menjamin konektivitas yang lebih aman, sekaligus untuk mengoptimalkan seluruh keunggulan yang dihadirkan oleh GitOps sehingga bisa beroperasi secara terpadu dengan klaster-klaster Kubernetes tersebut.VMware Aria Graph tersedia di dalam VMware Aria Hub, platform baru yang mendukung sentralisasi tampilan dan kontrol dalam mengelola seluruh lingkungan multi cloud. Seluruh portofolio VMware Aria, seperti VMware Aria Hub dan VMware Aria Graph menghadirkan pengelolaan yang sadar aplikasi pada public cloud maupun hybrid cloud native sebagai solusi lintas disiplin, peranti, dan tim.Penawaran freemium ini mendukung pengguna memahami relasi dari setiap sumber ke sumber lain, kebijakan, dan komponen kunci lainnya di lingkkungan cloud. Selain itu mereka punya visibilitas apabila ada data yang tidak sesuai dengan tolok ukur CIS dari VMware Aria Automation for Secure Clouds, serta VMware Aria Cost yang diperkuat oleh CloudHealth untuk memantau dari sisi biaya untuk masing-masing sumber.Dengan tier bebas ini, pelanggan bisa melakukan kurasi aplikasi secara manual agar bisa memahami adanya dependensi dan relasi aplikasi-aplikasi perusahaan. Penawaran freemium ini diharapkan bisa tersedia di tahun fiskal VMware Q4 FY23.VMware juga meluncurkan versi Beta dari VMware Aria Migration. Sebelumnya, VMware Aria Migration dikenal sebagai Tech Preview di VMware Explore, San Francisco, dengan nama VMware Aria Migration, layanan lengkap dengan memanfaatkan VMware Aria Hub dan VMware Aria Graph secara optimal untuk mempercepat dan memudahkan proses migrasi multi cloud yakni dengan menyematkan proses assessment, perencanaan, dan eksekusi secara otomatis.