Google akan Hadirkan Google Play Games ke Windows pada 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Gaming mobile kini menjadi salah satu pasar besar, namun popularitas industri game ini menghadapi masalah, yaitu bahwa ponsel kerap kehabisan daya baterai dan tidak dilengkapi dengan teknologi pengaturan suhu sebaik PC gaming.Namun, Google mengklaim mereka dapat menghadirkan pengalaman terbaik dari dua bidang ini, dengan mengumumkan akan menghadirkan game Android di komputer bersistem operasi Windows pada tahun 2022 mendatang.Mengutip Ubergizmo, dukungan tersebut akan tersedia dalam bentuk aplikasi Google Play Games dalam versi Windows yang tengah dikembangkan dan akan tersedia di perangkat PC pada tahun depan.Product Director of Games on Android and Google Play Greg Hartrell menyebut bahwa mulai tahun 2022 mendatang, pemain akan dapat menikmati pengalaman game Google Play kesukaan mereka di lebih banyak perangkat.Pemain, lanjut Hartrel, dapat menikmati pengalaman beralih antara ponsel, tablet, Chromebook, dan segera, PC Windows, dengan mulus saat memainkan game. Seperti informasi yang sebelumnya beredar, Windows 11 akan dapat mengunduh dan menjalankan aplikasi Android.Namun sebagian besar kemampuan ini berkat kolaborasi Microsoft dan Amazon, yang akan menghadirkan Appstore Amazon ke Windows. Hal ini artinya belum dapat dipastikan soal cara yang direncanakan Google untuk menghadirkan dan menjalankan game Android di Windows.Hartrell menyebut bahwa game Android ini akan menjadi aplikasi bawaan Windows dan tidak akan mengandalkan jaringan internet untuk dapat disiarkan dan dimainkan. Merupakan konsep menarik, dengan ide mampu memainkan game mobile di PC, namun Apple telah melakukan hal ini sebelumnya.Apple Arcade merupakan layanan berlangganan game milik Apple yang memungkinkan game diunduh dan dimainkan di iPhone, iPad dan perangkat Mac. Namun untuk menikmati layanan ini, pengguna perlu menggunakan ekosistem Apple.Dengan demikian, rencana Google dinilai mampu menjadi alternatif untuk pengguna Android. Sebelumnya, setiap tahunya Google merilis Google in Years. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya topik film dan tv series masuk dalam daftar tren penelusuran 2021.Di Google Year in Search 2021 terdapat sembilan kategori. Mulai dari film/tv series, lagu, resep, penulursan terpopuler, covid-19, siap, apa itu, dan bagaimana cara. Daftar Year in Search ini tidak disusun berdasarkan tingkat popularitas penelusuran, berdasarkan topik yang trending di Indonesia sepanjang tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya.