Tim Esport AOV YouTuber Reza 'Arap' Juara Kompetisi Nasional

Pada 10 November 2018, laga Grand Final AOV National Championship (ANC) 2018 Season 2 berlangsung di Sabuga ITB, Bandung. Seperti yang sudah disebutkan, ada empat tim dengan anggota berpengalaman yang bertanding.Keeempat tim tersebut adalah AOV WAW, OIC, NXL>, dan AURA. Lewat pertandingan dengan sistem Best of Five, tim esport baru AOV WAW garapan YouTuber Reza "Arap" Oktovian yang baru saja terbentuk mendapatkan prestasi pertama dan perdana di kompetisi ini.Di laga fina, tim AOV WAW harus bertemu dengan tim AURA untuk memperebut juara pertama AOV National Championship (ANC) 2018 Season 2. Tim AOV WAW berhasil memperoleh dan mempertahankan posisi teratas di dua game pertama dengan skor 2-0.Tim AURA bangkit dan mengejar di game ketiga dan keempat, membuat skor imbang menjadi 2-2. Di game terakhir AOV WAW berhasil membendung serangan tim AURA dan berujung skor 3-2 yang diraih oleh tim AOV WAW berbuah juara pertama AOV National Championship (ANC) 2018 Season 2.Tim AOV WAW akhirnnya pulang dengan membawa hadiah juara sebesar Rp50 juta dari total hadiah Rp300 juta. Tidak ketinggalan, rangkaian acara tersebut juga diisi dengan pertandingan dari kompetisi tim perempuan AOV Princess Cup Season 2.AOV Princess Cup Season 2 yang menyisakan pertandingan Grand Final menyisakan dua tim perempuan yakni DG Ladies dan SES Ladies, yang akhirnya dimenangkan oleh tim SES Ladies dan membawa pulang hadiah sebesar Rp5 juta.(MMI)