Tumblr Kembali Masuk iOS

: Sejak tahun 2017, Tumblr telah melalui sejumlah perubahan besar dalam manajemen, masing-masing dengan strategi baru dan rangkaian peraturan. Namun, tidak akan satupun yang sedrastis revisi kebijakan terakhir, didorong oleh pelarangan di App Store.Dimiliki oleh Yahoo pada tahun 2013 hingga 2017, kemudian beralih di bawah pengawasan anak perusahaan Verizon, Oath, perusahaan berbasis di New York ini akhirnya menghilangkan konten terkait dengan pornografi.Namun, saat Apple melaporkan permasalahan terkait dengan eksploitasi seksual anak-anak dan foto kekerasan yang secara rutin dibagian via layanan media sosial populer, Tumblr menyatakan akan melawan pornografi secara umum.Hal ini menjadi langkah yang diprediksikan sejumlah pihak berbalik merugikan, sebab laporan TechCrunch pada tahun 2013 lalu memprediksi sebanyak 16,6 persen dari lalu lintas total Tumblr didorong oleh blog berkonten dewasa.Sejak Verizon mengakuisisi Yahoo, jumlah konten tidak pantas yang dapat disampaikan via platform blogging mikro ini mulai menurun, namun penyensoran komprehensif dinilai masih merupakan faktor pengukuran yang beresiko.Tumblr sempat dilaporkan mengimplikasikan algoritma untuk mendukung pendeteksian konten vulgar, meski dinilai sejumlah pihak berperforma kurang baik. Sementara itu, Tumblr telah mengubah sejumlah kebijakannya pada Community Guidelines pada update aplikasi terkini.Perubahan tersebut melarang konten dengan jenis tertentu untuk ditampilkan di Tumblr. Perubahan ini telah dapat diperoleh pengguna iPhone atau iPhone dengan mengunduh update aplikasi dari App Store.(MMI)