Samsung Galaxy A51 dan A71 Tambah Kesenangan Berkreasi di Foto

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Pada akhir bulan Juli lalu, Samsung memperkenalkan varian baru dari smartphone kelas menengah yang pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 2020, yaitu Galaxy A51 dan A71, di Indonesia.Versi baru dari dua smartphone karya Samsung ini mengunggulkan kemampuan kamera yang diusungnya, berkat kehadiran dukungan fitur Single Take dan mode Pro, seperti yang dapat ditemukan pada perangkat Samsung lain, bahkan hingga perangkat kelas high-end.Kami berkesempatan mencoba kedua fitur ini pada smartphone versi pembaruan Samsung ini, yang tersedia dalam pilihan warna Haze Crush Silver. Saat mencoba fitur Single Take yang dapat diakses via menu kamera dan tersemat di sebelah opsi Photo sebanyak beberapa kali, kami mendapati hasil foto dan video tersuguh dalam jumlah berbeda.Dari hal tersebut kami menyimpulkan bahwa fitur Single Take mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk pencahayaan cukup dan pemotretan dari sudut pandang beragam, untuk dapat menghadirkan hasil foto dan video dengan efek beragam.Dan hasil lebih beragam ini tidak bergantung pada obyek yang disorot kamera, baik itu manusia ataupun benda tidak bergerak.Saat obyek yang disorot kamera mendapatkan pencahayaan cukup dan sudut pandang lebih banyak, Anda akan mendapati teknologi kecerdasan buatan (AI) pendukung fitur Single Take ini menandai satu foto yang dinilainya terbaik dengan ikon mahkota di sudut kanan atas foto.Dari foto dan video yang dihasilkan oleh fitur Single Take ini salah satunya dalam format GIF atau mungkin saat ini dikenal sebagai Boomerang. Video tersebut berdurasi sekitar tiga hingga empat detik, dan Samsung secara otomatis menyuguhkan video ini dengan dukungan musik latar belakang.Namun karena telah ditambahkan secara otomatis, Anda tidak dapat memilih lagu yang akan dijadikan sebagai musik latar belakang. Pada versi baru Galaxy A51 dan A71, Samsung turut mengunggulkan fitur Pro pada kamera ponsel cerdas ini.Fitur yang dapat diakses via menu More di layar aplikasi kamera ini memungkinkan Anda mengatur berbagai pengaturan potret secara manual layaknya kamera profesional. Menu pengaturan ISO pada fitur Pro menyuguhkan rentang dari 50 hingga 3200, dan rentang shutter speed dari 1/6000 hingga 10.Hasil foto dengan mode autoHasil foto dengan mode malam atau Night ModeHasil foto dengan mode ProAnda juga dapat menyesuaikan White Balance dengan mengusap tampilan pengukur ke arah kanan atau kiri hingga menemukan keseimbangan yang diinginkan, baik untuk memberikan efek tertentu atau menjadikan tampilan foto lebih alami.Dengan demikian, Anda dapat memperoleh hasil foto dengan tingkat kecerahan bahkan hingga saturasi warna yang sesuai dengan keinginan. Memanfaatkan fitur ini di malam hari akan menghasilkan foto berbeda jika dibandingkan dengan hasil foto karya mode malam yang juga membekali kamera ini.Selain dua fitur unggulan ini, Samsung juga menghadirkan sejumlah fitur lain termasuk mode malam, makro, panorama, makanan, live focus, super slow-mo, slow motion, dan hyperlapse. Menyoal kualitas foto, baik Galaxy A51 dan A71 menyuguhkan foto dengan kualitas baik, termasuk pada kondisi pencahayaan redup.Hasil foto dengan mode autoHasil foto dengan mode ProMeski pada hasil kamera depan dengan kondisi pencahayaan redup, noise masih kami dapati tampak cukup kentara. Hasil foto yang disuguhkan kamera kedua perangkat versi baru ini selaras dengan tujuan Samsung untuk menghadirkannya sebagai pendukung kreativitas pengguna.(MMI)