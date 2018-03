Analis: iPhone X Plus Dipatok Rp13 Juta

Apple akan meluncurkan sekumpulan iPhone baru tahun ini, membawa desain iPhone X ke beberapa ponsel baru. Analis RBC Capital, Amit Daryani mencoba menebak harga dari iPhone baru tahun ini.Sebelum ini, KGI dan Bloomberg melaporkan bahwa Apple akan meluncurkan tiga iPhone baru tahun ini. Salah satunya adalah versi baru dari iPhone X berlayar 5,8 inci.Apple juga diduga akan meluncurkan "iPhone X Plus" dengan layar OLED berukuran 6,5 inci dan iPhone 6,1 inci yang masih menggunakan layar LCD.Daryani memperkirakan, iPhone berlayar LCD yang Apple luncurkan tahun ini akan dihargai USD700+ (Rp9,6 juta).Sementara iPhone dengan layar OLED 5,8 inci akan dihargai USD899 (RP12,3 juta). Untuk iPhone X Plus, Daryani perkirakan akan dihargai mulai dari USD999 (RP13,7 juta), lapor Kif Leswing.Menurut laporan 9to5Mac, Daryani memperkirakan, Apple akan menurunkan harga iPhone X -- yang sekarang dihargai USD999 menjadi USD899. Tujuannya, agar iPhone X Plus bisa dihargai mulai dari USD999.Harga USD799 (Rp11 juta) untuk iPhone dengan layar LCD 6,1 inci juga cukup masuk akal mengingat sekarang, iPhone 8 Plus juga memiliki harga yang sama.Beberapa analis menunjukkan kekhawatiran tentang harga yang Apple tentukan. Minggu lalu, muncul berita yang menyebutkan bahwa seiring dengan naiknya harga iPHone, konsumen semakin tidak tertarik untuk membeli smartphone.Dengan menurunkan harga iPhone X dan menawarkan iPhone berlayar LCD dengan desain serupa iPhone X, lengkap dengan poni, dan harga yang lebih murah, strategi ini bisa menarik perhatian konsumen.(MMI)