Serat Optik Bawah Laut Telkom Rampung 5.300 Km

Telkom Indonesia mengupayakan pencapaian bisnis pada semester II 2018 lebih baik. Penyelesaian pembangunan infrastruktur sistem kabel laut serat optik internasional Indonesia Global Gateway (lGG) diharapkan mendorong kinerja perseroan.Direktur Keuangan Telkom Harry M. Zen mengungkapkan hingga akhir Juni 2018, progres pembangunan IGG telah mencapai sepanjang 5.300 km atau sekitar 96 persen. Sistem kabel laut ini diharapkan siap beroperasi pada kuartal tiga 2018.Adanya IGG cable system ini disebut memberikan keunggulan kompetitif bagi Telkom melalui pengembangan rute ekspres menuju Eropa (SEA ME WE 5), Amerika Serikat (SEA US) serta seamless connectivity di wilayah Timur dan Barat Indonesia melalui express super core.”Keberadaan IGG cable system selain memberikan keuntungan teknis berupa kapasitas, kehandalan dan latensi yang rendah, juga mendukung pengembangan bisnis broadband di Indonesia dan menangkap potensi pertumbuhan bisnis di kawasan," ujar Harry dalam paparan publik Investor Summit 2018 di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu, 29 Agustus 2018.IGG cable system merupakan jaringan backbone serat optik bawah laut yang menyediakan koneksi langsung ke belahan dunia.Pada bagian Barat, proyek ini dibangun melalui jaringan South East Asia -Middle East West Europe 5 (SEA ME WE 5) sepanjang 20.000 km. Sementara bagian Timur dikoneksikan melalui jaringan South East Asia United States (SEA US) sepanjang 15.000 km."Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan perlu infrastruktur komplemetasi serat optik untuk memperkuat layanan komunikasi," ungkapnya.Layanan Telkom juga bakal diperkuat dengan Satelit Merah Putih yang telah diluncurkan pada 7 Agustus lalu. Satelit terebut telah berada di orbit 108 derajat Bujur Timur dan tengah menjalani test orbit.Sebanyak 60 transponder aktif yang dibawa diupayakan dapat menjangkau layanan Telkom di seluruh wilayah Indonesia, negara-negara Asia Tenggara dan Asia Selatan."Satelit Merah Putih akan ready for service pada minggu ke-tiga September 2018, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan digital di Indonesia dan memperkuat bisnis internasional TelkomGroup," tandasnya.(MMI)