Prototipe Terkini iPhone 16 Berbekal Kamera Belakang Serupa iPhone X

(MMI)

Jakarta: Rumor sebelumnya menyebut model iPhone 16 non Pro akan hadir dengan desain kamera belakang baru, dan akan menggantikan dua lensa kamera diagonal dengan dua lensa kamera vertikal di bagian belakang ponsel.Kala itu, Apple diyakini akan menghadirkan perubahan ini agar iPhone 16 dan iPhone 16 Plus dapat merekam video spasial yang dapat diputar kembali dalam format 3D di headset Vision Pro. Saat ini, hanya iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max yang dapat merekam video spasial.Menurut MacRumors, prototipe terkini yang tengah diuji Apple untuk model iPhone 16 non Pro menampilkan dua lensa belakang, satu lensa di atas lensa lainnya dan tersemat di dalam area kamera berbentuk seperti pil.Ponsel cerdas generasi selanjutnya karya Apple ini disebut akan didukung lensa Wide dan lensa Ultra-Wide. Model iPhone terakhir yang didukung dua kamera yang tersemat secara vertikal di bagian belakang adalah iPhone 12 dan iPhone 12 mini.Perbedaan antara prototipe saat ini dan model standar iPhone 2020 adalah area penyematan kamera belakang iPhone 2020 berukuran lebih besar dibandingkan dengan area yang terdapat di prototipe iPhone 16 non Pro.Area penyematan kamera belakang pada prototipe iPhone terbaru ini dilaporkan menyerupai kamera belakang yang digunakan oleh iPhone X. Leakster Majin Bu baru-baru ini mengunggah gambar di X terkait model iPhone 2024 tersebut.Unggahan itu menampilkan ilustrasi yang memamerkan desain kamera belakang terbaru untuk iPhone 16 dan iPhone 16 Plus, menyerupai setup yang disebut MacRumors tengah diuji oleh Apple. Selain itu, prototipe terkini itu juga disebut berbekal Action Button mekanikal berukuran kecil yang sama dengan tombol di iPhone 15 Pro.Selain itu, prototipe iPhone 16 non Pro ini juga hadir dengan Capture Button yang diklaim sensitif terhadap tekanan. Ketukan ringan pada tombol ini akan membuat kamera fokus sedangkan tekanan lebih dalam pada tombol akan memicu kamera untuk memotret atau memulai perekaman video.Sebelumnya, Apple dilaporkan berencana untuk mengakuisisi startup kecerdasan buatan (AI) asal Jerman, Brighter AI, dan menggunakan teknologi karya perusahaan rintisan tersebut pada produk yang ditawarkannya.Headset Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) karya Apple, Vision Pro, diperkirakan akan menjadi produk yang akan menikmati manfaat dari teknologi tersebut. Sekilas keputusan ini dinilai agak membingungkan, namun mengindikasikan bahwa Apple khawatir Vision Pro menimbulkan masalah privasi tertentu.