Telkomsel Raih 3 Penghargaan dari Ookla Speedtest Awards 2022

Jakarta: Nama Ookla harusnya sudah dikenal pengguna smartphone, aplikasi ini menawarkan fitur uji kecepatan internet seluler yang tersambung ke smartphone alias hape. Baru ini aplikasi tersebut menggelar ajang penghargaan Ookla Speedtest Awards 2022.Di ajang tersebut, Telkomsel mendapatkan penghargaan bahkan tiga sekaligus untuk kategori berbeda. Hal ini disebut meningkatkan kredibilitas layanan sebagai operator seluler terbaik di Indonesia.Telkomsel mendapat pengakuan untuk sejumlah penghargaan Ookla Speedtest Awards 2022, antara lain untuk kategori Fastest Mobile Network, Best Mobile Coverage, dan Best Mobile Network.Pada consumer-initiated tests yang diambil menggunakan Ookla Speedtest, Telkomsel juga terverifikasi sebagai penyedia jaringan dengan tingkat latensi terbaik (Best Latency Mobile Network).“Pencapaian ini akan terus menjadi pendorong bagi Telkomsel dalam berinovasi dengan implementasi teknologi jaringan terkini, mengakselerasikan pemerataan akses serta menjadi tetap relevan dengan kebutuhan pelanggan,” tutur Direktur Marketing Telkomsel, Derrick Heng.Berdasarkan laporan Ookla Speedtest Awards 2022, untuk kategori Fastest Mobile Network, Telkomsel memiliki kecepatan akses broadband tertinggi di Indonesia dengan Speed Score yang mencapai 27,27 Mbps.Di kategori Best Mobile Coverage, Telkomsel meraih Coverage Score sebesar 882, dengan sekira 97,3 persen pelanggan telah terlayani oleh jaringan broadband 4G/LTE Telkomsel.Pencapaian terbaik pada dua kategori tersebut menempatkan Telkomsel sebagai peraih predikat Best Mobile Network, menegaskan konsistensi peran Telkomsel sebagai connectivity enabler yang mampu menghadirkan konektivitas tercepat dengan cakupan jaringan terluas di Indonesia.Derrick menambahkan bahwa Ookla juga menyebutkan bahwa Telkomsel terverifikasi sebagai penyedia jaringan dengan latensi terbaik, atau Best Latency Mobile Network, dengan nilai latensi 24 ms.