Apple Laporkan Rekor Terbaru di Divisi Services untuk Fiskal Q1

Jakarta: Apple tidak hanya melaporkan pendapatan untuk kuartal pertama fiskal 2024. Pada laporan ini, iPhone berkontribusi sebesar USD69,7 miliar (Rp1.096,5 triliun) untuk kuartal ini, meningkat sebesar enam persen dari USD65,78 miliar (Rp1.034,8 triliun) secara kotor yang dihasilkan iPhone pada kuartal yang sama tahun lalu.Mengutip Phone Arena, angka ini melampaui prediksi Wall Street sebelumnya, sebesar USD67,82 miliar (Rp1.035,4 triliun). Namun pada kuartal ini, penjualan iPad kembali mencatatkan pencapaian buruk, yang telah mengalami penurunan sejak pandemi berakhir.Selain itu, Apple, untuk pertama kali sejak iPad pertama dirilis pada tahun 2010, tidak merilis model iPad baru selama satu tahun pada tahun 2023 lalu. Pendapatan dari tablet tersebut mencapai USD7.02 miliar (Rp110,4 triliun) selama kuartal pertama tahun fiskal 2024, dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar USD9,4 miliar (Rp147,9 triliun).Angka tersebut mewakili penurunan pendapatan iPad sebesar 25 persen. Wall Street mengaku kecewa karena analis memprediksi bisnis iPad akan memperoleh pendapatan kotor sebesar USD7,33 miliar (Rp115,3 triliun) untuk kuartal tersebut.Sedangkan segmen Wearables, Home and Accessories, termasuk AirPods, HomePods, dan Apple Watch, mencatatkan penurunan pendapatan untuk kuartal pertama tahun fiskal 2024 sebesar 11,4 persen dari USD13,48 miliar (Rp212,1 triliun) menjadi USD11,95 miliar (Rp187.9 triliun).Unit bisnis terbesar kedua Apple, Services, menjadi subyek kontroversi yang disebut sebagai Apple Tax, mencatatkan kuartal kuat dengan pendapatan sebesar USD23.12 miliar (Rp363,7 triliun), tertinggi sepanjang sejarah perusahaan teknologi raksasa tersebut.Kendati kuat, pendapatan ini tidak melampaui ekspektasi Wall Street sebesar USD23.35 miliar (Rp367.3 triliun). Penjualan di pasar Amerika mengalami peningkatan sebesar 2,3 persen menjadi USD50,43 miliar (Rp793,3 triliun).Selain itu, penjualan di pasar Eropa juga mengalami peningkatan sebesar 9,8 persen menjadi USD30,40 miliar (Rp478,2 triliun), serta meningkat sebesar 15 persen di pasar Jepang menjadi USD7,77 miliar (Rp122,2 triliun), dan menambahkan 6,6 persen menjadi USD10,16 miliar (Rp159,8 triliun) di pasar Asia Pasifik.Satu-satunya wilayah geografis yang mengalami penurunan penjualan adalah Tiongkok dengan penurunan pendapatan sebesar 12,9 persen menjadi USD20,82 miliar (Rp327.5 triliun). Secara keseluruhan, pendapat Apple mengalami peningkatan 2,1 persen per tahun menjadi USD119,58 miliar (Rp1.881,1 triliun), peningkatan pendapatan pertama dalam satu tahun.Sementara itu, Wall Street memprediksi Apple akan mengalami peningkatan pendapatan menjadi USD117,91 miliar (Rp1.854,9 triliun). Laba bersih mengalami peningkatan sebesar 13,1 persen menjadi USD33,92 miliar (Rp533,6 triliun).Sedangkan laba per saham terdilusi meningkat sebesar 16 persen jika dibandingkan tahun lalu sebesar USD2,18 (Rp34.294). Angka tersebut melampaui angka sebesar USD2,10 (Rp33.035) yang diprediksi oleh analis Wall Street.