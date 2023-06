TikTok Hentikan Operasional TikTok Now

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: TikTok telah mengumumkan kepada pengguna terkait penghentian TikTok Now, kloning dari media sosial sensasional di wilayah Amerika Serikat (AS) pada tahun 2022 lalu, BeReal. Screenshot yang diunggah sejumlah pengguna berisi pernyataan ByteDance terkait hal ini.Mengutip The Verge, induk perusahaan TikTok menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan update terkait pengalaman TikTok dan menghentikan operasional TikTok Now. Sebagai informasi, BeReal merupakan aplikasi yang mengantongi penghargaan iPhone App of The Year 2022 dari Apple.Namun, popularitas aplikasi media sosial ini mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Aplikasi ini menggunakan pendekatan menarik jika dibandingkan dengan pesaingnya, dengan mengirimkan notifikasi pada waktu berbeda setiap hari, mendorong pengguna untuk berbagi foto yang dipotret dengan kamera depan dan belakang di saat bersamaan.Ide dari kemampuan BeReal tersebut adalah untuk menciptakan konten lebih spontan, namun pengalaman ini lebih terfokus pada teman. TikTok Now mengusung pendekatan hampir identik, juga mendorong pengguna untuk memotret menggunakan kamera depan dan belakang secara simultan.Namun, TikTok menggantikan kemampuan untuk memotret BeReal tersebut dengan perekaman video berdurasi 10 detik. Saat diluncurkan, TikTok menyebut pihaknya bertujuan untuk menciptakan koneksi otentik dan spontan di platform miliknya.Fitur ini merupakan bagian dari aplikasi utama TikTok di AS, namun juga tersedia sebagai aplikasi TikTok Now mandiri di wilayah lain. Pesan yang dikirimkan kepada pengguna TikTok di AS mengindikasikan bahwa fitur ini telah dihapuskan dari aplikasi utama, namun belum tersedia informasi soal aplikasi TikTok Now mandiri.Sesaat setelah diluncurkan, BeReal cukup mampu menjadi inspirasi dari kemunculan fitur yang memanfaatkan kamera depan dan belakang, pada sejumlah aplikasi media sosial lain, seperti Snapchat, Candid Stories di Instagram dan lainnya.Namun sejak saat itu, laporan The New York Times pada bulan April lalu menyebut jumlah pengguna BeReal mengalami penurunan signifikan. BeReal menyangkal laporan analitik pendukung laporan tersebut, menyebut bahwa platform miliknya masih memiliki 20 juta pengguna aktif harian.