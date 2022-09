Nothing Pamerkan Bud TWS Ear (stick) di London Fashion Week

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Beberapa saat sebelum ponsel Nothing pertama dirilis, desain bud TWS baru beredar di internet. Namun, perangkat ini diperkirakan akan menjadi pengganti Ear (1) yang tidak meluncur bersama dengan ponsel.Mengutip GSM Arena, Nothing menunggu waktu yang tepat untuk merilis tampilan resmi dari desain baru, dan waktu tersebut adalah pada London Fashion Week. Perangkat bernama Nothing Ear (stick) muncul di peragaan busana karya desainer Chet Lo.Bagian sasis penyimpanan mengusung desain yang sepenuhnya baru, dengan bentuk serupa lipstik dan diklaim akan lebih mudah untuk disimpan di saku dibandingkan dengan desain yang diusung oleh generasi sebelumnya.Namun, kehadiran earphone ini di London Fashion Week hanya sekadar teaser, dan Nothing masih menyimpan rapat informasi detail terkait dengan perangkat ini. Bahkan, buds muncul sekilas melalui bagian transparan dari sasis penyimpanannya.Informasi yang belum terkonfirmasi mengindikasikan bahwa buds ini tidak akan mengusung ujung berbahan karet serupa Ear (1), menjadikan desain perangkat ini serupa dengan AirPods generasi pertama.Sejumlah pihak berpendapat bahwa desain ini lebih nyaman saat dikenakan, namun mempersulit perangkat dalam menyuguhkan pengalaman audio lebih kedap serupa penawaran oleh teknologi Active Noise Cancelling (ANC).Nothing Ear (stick) akan diluncurkan pada akhir tahun ini, namun Nothing menolak untuk berbagi lebih banyak informasi lebih spesifik. Sebagai informasi, Nothing berpartisipasi pada acara peragaan busana dengan tas edisi terbatas yang menggunakan bahan semi transparan.Sebagai pengingat, transparansi merupakan inti dari desain yang diusung oleh produk Nothing. Bahan tersebut memungkinkan cahaya Glyph dari Phone (1) memancar ke luar tas. Tas ini dilaporkan akan tersedia mulai tahun 2023 mendatang.