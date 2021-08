Microsoft Ciptakan Aplikasi OneNote Tunggal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Microsoft berencana untuk menyatukan aplikasi OneNote dan OneNote for WIndows 10 ke dalam aplikasi OneNote tunggal. Produsen software ini menghadirkan seluruh perbaikan dalam aplikasi UWP OneNote untuk Windows 10.Mengutip The Verge, Microsoft menghadirkan peningkatan ini ke seluruh aplikasi desktop OneNOte tradisional. Peningkatan ini akan muncul dalam rangkaian update selama 12 bulan mendatang ke aplikasi desktop OneNote tradisional yang terinstal sebagai bagian dari Office.Update ini termasuk penyegaran visual dan fitur utama yang tersedia saat ini unik untuk OneNote for Windows 10. Masih belum tersedia informasi update yang akan menyambangi OneNote for Windows 10 akan digulirkan ke aplikasi desktop OneNote.Namun Microsoft menyebut bahwa pihaknya tengah berupaya untuk memastikan bahwa seluruh fitur yang disukai pengguna akan terus menjadi bagian dari OneNote. Pengguna yang telah menggunakan aplikasi OneNote for Windows 10 akan diminta untuk melakukan upgrade ke aplikasi OneNote desktop full di semester kedua tahun 2022.Microsoft tidak serta-merta akan menghilangkan versi UWP OneNote for Windows 10, namun memperingatkan pengguna OneNote untuk beralih ke aplikasi desktop hingga bulan Oktober 2025, saat OneNote for WIndows 10 akan mencapai akhir dari dukungannya.Perubahan untuk OneNote on Windows ini tidak akan berdampak aplikasi OneNote Microsoft lain untuk macOS, iOS, Android atau web. Microsoft hanya berupaya untuk menyatukan aplikasi OneNote karyanya yang terpisah menjadi aplikasi terbaik untuk ranah UWP dan desktop.(MMI)