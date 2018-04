Smartphone Bisa Usir Setan dari Jarak Jauh

Smartphone telah mengubah cara masyarakat melakukan berbagai hal, dan kini telah tidak asing jika menemukan individu yang menunduk dan menatap layar yang digenggamnya sembari berjalan.Mungkin tidak mengejutkan jika ada orang yang berlatih mengusir setan menggunakan perangkat terhubung. Laporan terbaru mengungkap teknologi menjadi salah satu alat yang digunakan oleh 200 calon pengusir setan yang menghadiri program kursus jangka panjang pada suatu subjek.Bagian dari pelatihan tersebut mengajarkan peserta program untuk membedakan kesurupan setan dan penyakit kejiwaan.Salah satu topik terpopuler pada sesi pertama adalah penggunaan smartphone pada proses pengusiran setan. Salah satu partisipan kursus tersebut adalah Cardinal Ernest dari Albania yang berusia 89 tahun.Sebagian besar masyarakat dengan rentang usia serupa umumnya tidak tertarik dengan teknologi modern. Tidak demikian dengan Simoni yang menunjukan cara melakukan pengusiran setan jarak jauh via telepon.Cardinal menyebut saat diminta untuk melakukan pengusiran setan via telepon, dirinya membaca doa dalam bahasa Latin melalui perangkat layaknya pasien ada dihadapannya.Menggunakan smartphone untuk mengusiran setan dinilai masuk akan sebab sejumlah permintaan untuk praktik ini disebut Catholic Church tengah mengalami peningkatan.Prosesor Giuseppe Ferrari, pengelola Course on Exorcism and the Prayer of Liberation di Pontifical Regina Apostolorum University di Roma, Italia menyebut bahwa jumlah pengusiran setan mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir, diindikasikan oleh peningkatan permintaan praktik ini.Namun, Cardinal Simoni menyebut bahwa pengusiran setan hanya boleh dilakukan setelah dokter tidak menemukan alasan medis di balik perilaku tidak biasa dan menyerupai kesurupan pada seseorang.Peserta kursus pengusiran setan ini akan mendapatkan sertifikat, meski tidak dapat melakukan pengejaran pada setan. Sementara itu, praktik pengusiran setan secara resmi harus dilakukan oleh pendeta dan telah menerima izin dari uskup.(MMI)