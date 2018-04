iPhone 8 dan 8 Plus Lebih Laku dari iPhone X

Ketertarikan masyarakat akan iPhone X mungkin mulai menurun. Lebih banyak orang yang membeli iPhone 8 dan iPhone 8 Plus daripada iPhone X pada awal 2018, menurut laporan terbaru dari grup riset Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).CIRP melakukan survei pada 500 orang di Amerika Serikat yang membeli iPhone, iPad atau Mac tahun ini pada periode antara Januari dan Maret.Survei itu menunjukkan bahwa 23 persen iPhone yang dibeli adalah iPhone 8 dan 21 persen yang dibeli adalah iPhone 8 Plus. Sementara itu, kontribusi iPhone X menurun dari 20 persen pada kuartal lalu menjadi 16 persen.Survei CIRP menunjukkan bahwa penjualan iPhone X telah menurun sejak kuartal lalu, sementara iPhone 8 dan iPhone 8 Plus justru naik.Seperti yang disebutkan CNET, mengingat responden survei ini hanya 500 orang, maka temuan tersebut tidak bisa sepenuhnya menggambarkan keadaan pasar.Sejak iPhone 6 diluncurkan pada 2014, Apple tidak banyak mengubah desain iPhone, kecuali iPhone X, yang memiliki desain sama sekali berbeda. Namun, ponsel itu juga memiliki harga yang lebih mahal dari iPhone 8 dan iPhone 8 Plus.Memang, iPhone X memiliki beberapa fitur khusus, seperti Face ID, desain bezel tipis, layar OLED, pengisian baterai nirkabel dan juga Animoji.Penjualan iPhone X yang menurun menunjukkan bahwa konsumen tidak tertarik dengan fitur premium pada ponsel tersebut atau harga iPhone X dianggap terlalu mahal.Pada 1 Februari, CEO Apple, Tim Cook mengatakan bahwa iPhone X terjual paling banyak setiap minggu sejak ia diluncurkan pada bulan November. Namun, dia membahas penjualan secara global, sementara survei CIRP hanya memperhitungkan penjualan di AS.(MMI)