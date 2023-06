Teaser Nothing Phone (2) Tampilkan Bagian Depan dan Belakang Perangkat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurang dari dua pekan menjelang peluncurannya pada tanggal 11 Juli mendatang, teaser untuk Nothing Phone (2) terus bermunculan. Teaser terbaru menampilkan cuplikan desain bagian depan dan belakang Phone (2).Tampilan desain tersebut mengonfirmasi tampilan familiar namun dengan sedikit perubahan. Mengutip GSM Arena, bagian depan perangkat menampilkan lubang di layar dan bezel dengan ketebalan yang sama di sisi atas dan sisi lainnya.Berdasarkan rumor yang beredar, Phone (2) akan berbekal layar AMOLED berukuran 6,7 inci, beresolusi FHD+ dan refresh rate 120Hz. Sementara itu, bagian belakang perangkat ini menampilkan desain standar serupa pendahulunya.Sebagai pengingat, Phone (1) mengusung desain plastik transparan dan dengan Glyph Interface LED untuk notifikasi. Sisi aluminium Nothing Phone (2) diperkirakan akan mengusung desain sedikit lebih berlekuk alih-alih datar, seperti yang ditampilkan pada teaser baru.Sebelumnya, pada bulan Februari lalu, Nothing mengonfirmasi bahwa chipset series Snapdragon 8 akan mendukung Phone (2), namun tidak mengungkap secara pasti model chipset yang dimaksudnya tersebut.Dalam unggahan di media sosial, eksekutif Qualcomm menyebut chipset itu adalah Snapdragon 8+ Gen 1, namun kemudian unggahan tersebut diedit dan menghapus model chipset tersebut.Kemudian, beredar konfirmasi menyebut bahwa Nothing Phone (2) akan didukung oleh chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Konfirmasi ini disampaikan oleh Carl Pei melalui akun Twitter pribadinya.Sementara itu, CEO dan Pendiri Nothing Carl Pei mengungkap sejumlah fakta yang telah beredar di internet sebelumnya terkait Ear (1) dan Phone (1) pada wawancara dengan Forbes, serta sejumlah informasi lebih detail lain pada produk Ear (2) mendatang.Perangkat audio baru ini akan didukung LHDC 5.0 (Low Latency HD Audio Codec), artinya audio dengan sertifikasi hi-res akan diputar dalam kualitas yang sebenarnya. Teknologi ini merupakan codec yang menyiarkan audio berkualitas lebih tinggi via bluetooth.