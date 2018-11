Plantronics Bawa Lima Headset untuk Indonesia

: Plantronics mengumumkan lima headphone terbarunya untuk pasar Indonesia, pada lini BackBeat Fit dan BackBeat Go. Kelima perangkat ini mengusung fitur konektivitas ke perangkat secara nirkabel.“Perangkat audio dengan fitur konektivitas tanpa kabel semakin diminati konsumen. Melihat pertumbuhan ini, kami secara agresif akan lebih fokus pada perangkat nirkabel, terutama pada segmen premium dan sport,” ujar Consumer Business Manager South-East Asia Plantronics Richard Tan.Richard turut menyebut kelima headphone terbaru tersebut, yaitu BackBeat Fit 3100, BackBeat Fit 2100, BackBeat Fit 350, BackBeat Go 810, dan BackBeat Go 410, didukung oleh teknologi Active Noise Cancelling (ANC).Pada BackBeat Fit 3100, Plantronics menyebutnya sebagai perangkat ini sebagai perangkat nirkabel sesungguhnya. Sebab perangkat ini sama sekali tidak dihubungkan satu sama lain dengan tali.Sementara itu, BackBeat Fit 2100 terhubung antar perangkat dengan tali penghubung, meski terhubung dengan smartphone pemutar musik via Bluetooth. Serupa BackBeat Fit 3100, BackBeat Fit 2100 juga dibekali dengan desain earset Always Aware.Desain ini memungkinkan pengguna mendengarkan suara dari sekitar, tanpa mengganggu alunan musik yang tengah dinikmati. Selain itu, baik perangkat terbaru seri BackBeat Fit ini didukung oleh sertifikasi IP57, menjadikannya tahan percikan air dan keringat.Plantronics mengklaim BackBeat Fit 3100 mampu menyuguhkan musik selama lima jam dalam satu kali pengisian daya baterai, sedangkan BackBeat Fit 2100 mampu bertahan selama seiktar enam jam, serupa dengan BackBeat Fit 350.BackBeat Go 810 mampu bertahan selama 22 jam pemutaran musik dengan mode ANC aktif dan 28 jam tanpa ANC, sedangkan BackBeat Go 410 mampu bertahan selama delapan jam pemutaran dengan ANC dan 10 jam tanpa ANC.Earset pada Seri BackBeat Go dihubungkan tali leher fleksibel, sedangkan tali penghubung earset pada seri BackBeat Fit hadir dengan desain lebih kaku jika dibandingkan dengan seri Go. Jika seri BackBeat Fit untuk penggemar olahraga, seri BackBeat Go ini lebih ditujukan bagi pengguna yang sering bepergian.Plantronics memasarkan BackBeat Fit 3100 dalam warna hitam dan abu-abu seharga Rp2.599.000, BackBeat Fit 2100 dalam warna hitam, biru, abu-abu, dan Lava Black seharga Rp1.799.000, BackBeat Fit 350 seharga Rp1.399.000 dalam warna hitam/abu-abu, abu-abu/Bone, dan abu-abu/biru.Sementara itu, BackBeat Go 410 ditawarkan seharga Rp2.599.000 dalam warna Graphite Black, Navy Blue, dan Bone White. Sedangkan BackBeat Go 810 ditawarkan dalam warna Graphite dan Bone, seharga Rp2.299.000.(MMI)