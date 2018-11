WhatsApp dan Disney Luncurkan Stiker Ralph Breaks the Internet

: Pada bulan Oktober lalu, WhatsApp mengumumkan pengguliran stiker secara global, cara baru bagi pengguna untuk mengekspresikan diri mereka. WhatsApp juga mengumumkan dukungan paket stiker pihak ketiga.Dukungan ini ditujukan untuk memungkinkan pengembang dan perancang menciptakan stiker untuk WhatsApp. Salah satu pihak ketiga yang telah siap meluncurkan stiker WhatsApp yaitu salah satu perusahaan hiburan terbesar, Disney.Disney mengumumkan mulai menggulirkan paket stiker terpersonalisasi salah satu animasi terpopuler karyanya, Ralph Breaks the Internet, untuk perangkat iOS dan Android, pada 21 November.Selain itu, Disney juga menawarkan WhatsApp Business Account untuk menyuguhkan penggemar peluang bertemu Ralph dan Vanellope. Vanellope bertugas untuk mengajarkan Ralph menggunakan TextSpeak, emoji, mengirimkan foto, dan lainnya.Kerja sama antara WhatsApp dan Disney ini memungkinkan pengguna WhatsApp untuk menerima notifikasi saat tiket untuk film Ralph Breaks the Internet telah tersedia di bioskop di wilayah pengguna tinggal.Paket stiker Ralph Breaks the Internet baru untuk WhatsApp ini tersedia untuk diunduh via Apple App Store dan Google Play Store seharga USD1,99 (Rp28.934). Sementara itu, film Ralph Breaks the Internet juga mulai disiarkan di bioskop bersamaan dengan tanggal ketersediaan stiker.(MMI)