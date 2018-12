ASUS Bawa VGA RTX 2080 Ti Tema COD Black Ops 4

Masih berkaitan dengan kerja sama Activision, ASUS mengumumkan kehadiran varian produk terbarunya bertema Call of Duty: Black Ops 4 dari kartu grafis.Lewat lini Republic of Gamers, ASUS mengumumkan ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC Call of Duty: Black Ops 4 Edition, yang hanya diproduksi 500 buah dan tersedia untuk beberapa negara. Tema game tersebut hadir lewat pendar warna di LED RGB dan COD: Black Ops 4 insignia yang tampil di baling kipasnya.Kartu grafis ini juga hadir dengan perpaduan warna putih dan abu-abu bercorak camo memberikan kesan militer seperti game Call of Duty: Black Ops 4.Bagian belakangnya juga tersedia LED RGB di logo ASUS ROG yang juga bisa menyala dengan warna jingga khas tema game Call of Duty: Black Ops4. Ditambah juga terdapat logo dari game tersebut.Hadir berbasis NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, produk ASUS ini hadir dengan kemampuan overclocking dan VRAM GDDR6 11GB yang mampu menyediakan boost clock 1665Mhz dari base clock 1350MHz.Sistem pendinginnya masih mengadopsi desain yang sama dari ASUS ROG Strix seri RTX, yaitu baling kipas berdesain axial-tech dan teknologi 0dB yang membuat baling kipas hanya bekerja saat suhu tinggi sekaligus suara senyap.Slot heatsink yang digunakan juga mengusung ukuran slot 2,7dengan permukaan 20 persen lebih lebar dari seri sebelumnya.Selain menyediakan mode overclocking, kartu grafis ini juga mendukung fitur Dual Bios yang menyediakan dua opsi performa yaitu yang senyap tapi tetap bertenaga atau yang fokus menyediakan performa paling tinggi.Dual Bios ini bisa diakses tanpa software, hanya menggunakan switch yang ada di bagian luar kartu grafis.Khusus untuk ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC Call of Duty: Black Ops 4 Edition, setiap pembelinya akan langsung mendapatkan kode khusus untuk mengunduh game tersebut secara gratis.(MMI)