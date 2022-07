Kasih Kode, Indonesia Kedatangan Xiaomi 12 Lite?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Beberapa hari lalu Xiaomi 12 Lite diperkenalkan di global sebagai anggota keluarga dari Xiaomi 12 Series. Embel “Lite” di bagian belakangnya menandakan bahwa smartphone ini menawarkan spesifikasi yang agak lebih rendah dari Xiaomi 12 maupun 12 Pro namun dengan harga yang lebih terjangkau.Prediksi Xiaomi 12 Lite akan ikut hadir di Indonesia mulai beredar melihat kembali riwayat Xiaomi Mi 11 Lite yang juga dulu ikut dirilis di Tanah Air. Kini akun media sosial resmi Xiaomi Indonesia tampaknya mulai membagikan kode terkait rencana tersebut.Sekitar 13 jam lalu akun Instagram @xiaomi.indonesia mengunggah poster dengan caption “Lightweight and slim. Are you ready for the new style?” Apabila diterjemahkan ke Bahasa Indonesia artinya mereka berencana membawa perangkat yang ringan dan tipis.Dua kesan ini memang jadi identitas Xiaomi Mi 11 Lite saat dirilis di Indonesia dan dengan embel kata “lite” bisa jadi Xiaomi Indonesia akan membawa Xiaomi 12 Lite sama seperti tahun lalu.Spesifikasi Xiaomi 12 Lite bisa dianggap sebagai peningkatan dari Mi 11 Lite. Di sini ditawarkan chipset Snapdragon 778G dari Qualcomm dengan RAM 6GB maupun 8GB, serta memori internal 128GB dan 256GB.Di bagian luarnya, Xiaomi 12 Lite masih membawa bodi belakang yang sama dengan Xiaomi 12 Pro. Tiga kamera belakang yang tersedia memiliki kemampuan kamera utama 108MP sensor Samsung HM2, kamera ulrawide 8MP, dan kamera macro 2MP.Kapasitas baterai Xiaomi 12 sebesar 4.300 mAh dengan dukungan fast charging daya 67W. Smartphone ini masih dijual oleh Xiaomi dengan ketersediaan charger di dalamnya dan mendukung Dual SIM 5G.Xiaomi 12 Lite dirilis di luar negeri dengan banderol harga USD400 atau kisaran Rp5,9 juta di varian 6/128GB, sementara model 8/128GB ditawarkan dengan harga USD450 atau Rp67, juta. Versi tertinggi yaitu 8/256GB dipatok harga USD500 atau Rp7,4 juta.