Bukan Cuma Hiburan, Samsung Galaxy Tab S8 Dukung Produktivitas Maksimal

Jakarta: Tablet dikenal menawarkan ukuran layar lebih lega dari smartphone namun punya dimensi lebih ringan dan tipis dari laptop. Oleh karena itu, ia kerap diandalkan untuk hiburan. Seiring dengan tuntutan gaya bekerja yang mobile atau bekerja dari mana saja, tablet menjadi alat yang bisa diandalkan untuk mendukung aktivitas bekerja.Saat ini tablet sudah hadir performa mumpuni dan fitur-fitur canggih yang bisa membuatnya mendukung produktivitas sekelas laptop. Mulai dari membuka dan membuat dokumen, membuka maupun membuat slide-slide presentasi, hingga kegiatan kreatif lainnya.“Masyarakat Indonesia sudah semakin sadar bahwa tablet bisa menjadi gadget yang tidak hanya untuk menikmati hiburan. Tetapi lebih dari itu, tablet yang kini sudah memiliki performa yang mumpuni dan memiliki fitur-fitur yang bisa diandalkan untuk mendukung produktivitas di era bekerja dari mana saja ini,” tutur Annisa Maulina, Product Marketing Manager Mobile Experience, Samsung Electronics Indonesia.Berikut ini adalah beberapa fitur di Samsung Galaxy Tab S8 Series 5G yang bisa diandalkan untuk mendukung aktivitas kerja dari mana sajaPertama-tama adalah layar luas Samsung Galaxy Tab S8 Series 5G hadir dengan panel Super AMOLED (Untuk tipe Tab S8+ dan Tab S8 Ultra) yang menampilkan tingkat kecerahan tinggi serta kalibrasi warna dengan akurasi tinggi. Hal ini membuat mata lebih nyaman saat melihat dokumen atau video, termasuk ketika melakukan penyuntingan konten kreatif.Malahan Samsung sudah menyediakan tipe perdana Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G yang memiliki layar terluas di jajaran produk tablet Galaxy, yaitu 14,6 inci. Dengan layar seluas itu, Anda akan merasakan kenyamanan saat melakukan multitasking. Membuka beberapa aplikasi sekaligus akan mempercepat kerja.Berikutnya, semua disupport oleh kinerja mumpuni bebas ngelag Samsung Galaxy Tab S8 Series 5G yang memiliki dapur pacu yang terkenal powerful, yaitu Snapdragon 8 Gen 1 dari Qualcomm, dengan fabrikasi 4nm untuk kinerja canggih tapi tetap hemat daya.Performa tersebut didukung pilihan kombinasi RAM hingga 12GB dan internal hingga 256GB, yang masih bisa ditambahkan MicroSD sampai 1TB untuk ekspansi kapasitas storage. Samsung Galaxy Tab S8 Series 5G juga hadir dengan pilihan konektivitas WiFi Only maupun WiFi 5G.Kapasitas baterai jelas sangat penting untuk penggunaan yang lebih lama. Samsung Galaxy Tab S8 Series 5G hadir dengan kapasitas baterai 8.000 mAh (Tab S8), 11.090 mAh (Tab S8+) dan 11.200mAh (Tab S8 Ultra). Tersedia fitur SuperFast Charging 45W yang bisa mengisi penuh baterai hanya dalam 80 menit untuk Galaxy Tab S8 Ultra 5G.Di dalam Samsung Galaxy Tab S8 Series 5G juga tersedia fitur paling penting untuk mendukung produktivitas dan multitasking, yaitu Multi-Active Window. Di sini pengguna bisa membuka hingga tiga aplikasi sekaligus dan berpindah tanpa harus merasakan repotnya ‘bolak-balik’ hingga tiga aplikasi berbeda. Anda bebas membuka beberapa window secara side-by-side dan mengatur ukuran window, atau mengatur layout.Saat pengguna ingin merasakan pengalaman seperti komputer atau laptop yang lebih nyaman dengan mouse maupun keyboard tambahan, Samsung Galaxy Tab S8 Series bisa mendukung fitur Samsung DeX.Sekarang Samsung DeX hadir dengan kemampuan baru, seperti: menampilkan window aplikasi secara transparan atau mem-pin browser atau aplikasi di bagian atas layar, taskbar yang lebih nyaman diakses. Selain itu, pengguna DeX di Galaxy Tab S8 Series 5G juga bisa melakukan mirroring layar DeX di layar tablet ke layar eksternal yang lebih luas menggunakan kabel HDMI atau nirkabel.Samsung Galaxy Tab S8 Series 5G hadir dengan kamera depan beresolusi tinggi untuk memberikan kualitas foto maupun video yang jernih.Tipe Samsung Galaxy Tab S8 Ultra dilengkapi kamera depan ganda 12MP (wide angle) dan 12MP (ultra-wide angle), kamera belakang ganda 13MP dengan Autofocus dan 6MP (ultra-wide angle) plus lampu flash.Samsung Galaxy Tab S8+ memakai kamera depan 12MP (ultra-wide angle) dan light sensor serta kamera belakang ganda 13MP dengan autofocus dan 6MP (Ultra-wide angle) plus lampu flash.Adapun tipe Tab S8 hadir dengan kamera depan 12MP (Ultra-wide angle) disertai light sensor dan kamera belakang ganda 13MP dengan Autofocus dan 6MP (Ultra-wide angle) plus lampu flash.Fitur kamera yang mumpuni ini memungkinkan Anda menikmati fitur Auto Framing yang baru. Auto Framing memungkinkan kamera selalu berfokus pada Anda, mengikuti pergerakan Anda sehingga Anda tetap berada di center. Fitur ini akan otomatis membuat kamera zoom out dan zoom in ketika ada orang lain yang muncul bersama Anda di layar.Dengan begitu, pengalaman meeting dengan tim kerja menjadi lebih nyaman dan pekerjaan pun bisa digarap dengan baik sampai selesai. Apalagi Samsung sudah menanamkan tiga mikrofon yang dirancang untuk menangkap audio dengan tajam dan jernih berkat fitur noise reduction untuk mencegah kebisingan suara latar yang tidak diinginkan.Bagi pengguna yang sangat memperhatikan keamanan data mereka di gadget, ada fitur Secure Folder untuk menyimpan informasi dan dokumen sensitif. Platform perlindungan Samsung Knox juga memberikan keamanan berlapis lewat sistem pin, pola, hingga biometrik.Anda bisa mendapatkan tablet ini dengan harga mulai dari Rp9.999.000 untuk Samsung Galaxy Tab S8 (WiFi), Rp12.999.000 untuk Galaxy Tab S8 5G (8GB/128GB), Rp16.999.000 untuk Galaxy Tab S8+ 5G (8GB/256GB), dan Rp19.999.000 untuk Galaxy Tab S8 Ultra 5G (12GB/256GB).