Masa Depan Pendidikan Cerdas Ada di Digital

Jakarta: Huawei menggelar Digital Talent Summit di Barcelona yang dihadiri lebih dari 80 ahli di bidang pendidikan, termasuk dari kalangan pemerintahan, akademisi, industri, maupun UNESCO, serta 10 siswa dari program Huawei Seeds for the Future.Acara ini merupakan bagian dari rangkaian acara UNESCO World Higher Education Conference. Menuju masa depan yang berkelanjutan, peran teknologi dalam menyiapkan ekosistem pendidikan tinggi menjadi bahasan yang menarik pada konferensi ini.Acara dimulai dengan penjelasan dari Stefania Giannini, UNESCO Assistant Director-General for Education, dan Vincent Peng, Board Director & Senior Vice President Huawei, mengenai peran penting teknologi bagi inovasi dan pendidikan.Giannini mengatakan, sekarang harus melakukan lebih untuk menjembatani kesenjangan digital secara global, serta untuk mengintegrasikan solusi berbasis TIK dengan sistem maupun program pendidikan tinggi.Bukan hanya bagi para lulusan pencari kerja, namun juga bagi ekosistem pendidikan yang terbuka, fleksibel, dan serba-terkoneksi. Senada, Peng menyerukan kepada pihak universitas, pelaku industri, dan pemerintah untuk bahu-membahu mewujudkan masa depan yang berkelanjutan dan inklusif.“Teknologi digital memiliki potensi untuk menyetarakan ketersediaan sumber daya pendidikan di dunia. Kita harus memaksimalkan teknologi digital untuk membangun sistem pendidikan yang kolaboratif, terbuka, dan dinamis.”Peng juga berbicara tentang berbagai inisiatif untuk menjembatani kesenjangan digital dan mengembangkan ekosistem talenta digital. Salah satunya adalah proyek Huawei ICT Academy yang memfasilitasi kolaborasi antara universitas dengan pelaku industri.Melalui kursus intensif, bootcamp pelatihan, dan kompetisi yang digelar, diharapkan universitas dapat melatih talenta-talenta baru di bidang TIK.“Kami telah bermitra dengan hampir 2.000 universitas di seluruh dunia untuk membangun Huawei ICT Academy, dengan target melatih setidaknya 1 juta profesional dan ahli di bidang TIK pada tahun 2024,” katanya.ICT Academy kini merupakan bagian dari program Huawei Seeds for the Future 2.0 yang diluncurkan pada tahun 2021 lalu. ICT Academy menyediakan beasiswa, kompetisi teknologi, pelatihan kecakapan digital, dan kampanye pemberdayaan perempuan di industri teknologi.Program ini adalah kelanjutan dari Seeds for the Future yang diluncurkan pada tahun 2008. 1,54 juta orang dari lebih dari 150 negara diestimasikan telah menerima manfaatnya.Tampil sebagai pembicara juga beberapa pemimpin di sektor pendidikan, antara lain Markus González Beilfuss, undersecretary for Universities of the Government of Spain; Ivica Šušak, State Secretary, Ministry of Science and Education of Republic of Croatia; Qin Changwei, Secretary-General, National Commission of the People's Republic of China for UNESCO; dan Li Ming, Director of UNESCO-ICHEI.Šušak secara khusus menggarisbawahi pentingnya mengenalkan digitalisasi kepada sistem pendidikan. Ia memberikan contoh konkret manfaat digitalisasi bagi sekolah-sekolah di Kroasia, serta menjelaskan peta jalan adopsi teknologi digital di jenjang pendidikan tinggi di negaranya.Bersamaan, Huawei dan Ernst & Young (EY) juga merilis buku putih tentang masa depan kecakapan digital di Spanyol. Ini menjadi buku putih pertama yang diterbitkan Huawei, diikuti dengan dua jilid berikutnya yang akan mengupas seputar pengembangan talenta di Afrika Selatan dan Tiongkok.Sektor pendidikan berubah dengan sangat cepat. Teknologi seperti big data, cloud, augmented reality, virtual reality, dan kecerdasan artifisial (AI) semakin memperluas akses terhadap hybrid learning yang menggabungkan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka dan daring.Marc García Tamayo, Senior Manager of EY, mengatakan, peluang terdorongnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri lebih besar dari yang kita duga. Pemerintah dapat berperan sebagai pihak penengah yang memfasilitasi dialog dengan pihak sekolah dan pengajar guna mengembangkan talenta digital dengan kecakapan-kecakapan baru.