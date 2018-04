Wireless Android Auto Hadir di Perangkat Pixel dan Nexus

: Sejumlah pengguna perangkat Android kini dapat menggunakan Android Auto tanpa menggunakan kabel USB. Hingga saat ini, agar pengemudi dapat menggunakan Android Auto dengan perangkat, smartphone harus selalu terhubung dengan kabel.Kini, setelah bocoran informasi terkait fitur ini beredar, dukungan nirkabel resmi tersedia meski baru menyambangi pemilik perangkat dalam jumlah terbatas. Untuk dapat menikmati fitur ini, pengemudi harus menggunakan perangkat Pixel generasi pertama ataupun kedua, atau Nexus 5X dan 6P.Selain itu, perangkat ini juga harus menggunakan sistem operasi Android 8.0 Oreo atau versi lebih tinggi, dan setidaknya memiliki aplikasi Android Auto versi 3.1. Namun, pengguna yang ingin memanfaatkan fitur ini masih diharuskan untuk menghubungkan ponsel via kabel USB untuk menyelesaikan proses pengaturan awal.Saat ini, masih belum diketahui dengan pasti jika fitur baru ini akan mengimplementasikan peningkatan performa, selain menghilangkan kerumitan untuk menghubungkan smartphone via kabel USB. Sejumlah pengguna mengaku mengharapkan suhu perangkat tetap rendah.Belum juga terlihat cara fitur nirkabel ini mempengaruhi daya baterai setelah jangka waktu panjang penggunaan.Tim Android Auto juga mengonfirmasi kehadiran fitur ini dan juga menyebutkan bahwa Google tengah bekerja sama dengan sejumlah produsen untuk menghadirkan dukungan nirkabel tersebut pada perangkat lainnya.Sementara itu, pengguliran update berisi fitur nirkabel ini diperkirakan akan dilaksanakan Google setelah pengumumannya di ajang Google I/O pada bulan Mei mendatang. Karenanya pemilik smartphone masih harus menanti selama sekitar satu bulan sebelum resmi menerima fitur ini.Sebelumnya, Vice President of Product Management and General Manager of Home Products, Rishi Chandra mengungkap bahwa Google Assistant, yang tersedia dalam bahasa Inggris dan Hindi kini telah menjadi semakin populer di India.Hal ini terlihat saat sebanyak ratusan ribu orang India seolah meniru cerita tentang seorang pria yang jatuh cinta pada asisten virtualnya dalam Her, menunjukkan ketertarikan mereka pada asisten virtual buatan Google. Chandra menyebut terdapat sebanyak 450 ajakan menikah untuk Google Assistant dari India.(MMI)