Apple Tolak Pasang Aplikasi Pemerintah India

Apabila Anda pernah mendapatkan SMS berisi iklan yang sifatnya spamming pasti rasannya mengesalkan. Hal ini yang ingin diatasi pemerintah bidang telekomunikasi di India dengan membuat aplikasi anti-spam di ponsel.Meksipun aplikasi tersebut terdengar membantu, Apple yang juga menjajakan ponselnya di India menyatakan tidak setuju dengan kehadiran aplikasi tersebut, sehingga menimbulkan perseteruan.Dikutip dari Reuters, Apple menyatakan menolak menghadirkan aplikasi tersebut untuk sistem operasi iOS lantaran aplikasi bernama Do Not Disturb buatan pemerintah India meminta akses untuk mengenali pesan dan panggilan yang masuk ke ponsel.Bagi Apple, hal ini bisa berujung kepada pelanggaran privasi pengguna ponsenya. Seperti yang diketahui bahwa perusahaan teknologi sangat menjujung tinggi perlindungan terhadap privasi pengguna perangkatnya, apalagi Apple.Kini, Apple terancam akan dituntut ke pengadilan oleh pemerintah India atas tindakannya yang dianggap anti terhadap perlindungan konsumen. Pada bulan Oktober lalu, Apple berjanji membantu, namun belum ada pembicaraan lagi hingga saat ini.Apple sendiri telah memberikan jawaban minggu lalu, bahwa pihaknya masih mencari cara dan berdiskusi dengan pemerintah India untuk bisa menghadirkan aplikasi tersebut tanpa melanggar privasi data pengguna.Belum diketahui bentuk tuntutan yang akan diajukan oleh badan regulasi telekomunikasi pemerintah India terhadap Apple nantinya. Aplikasi Do Not Disturb sendiri sudah hadir di ponsel Android sejak tahun 2016.Apple mungkin terdengar tidak sejalan dengan aplikasi yang dibuat oleh pemerintah India. Beberapa bulan lalu Apple sempat menghapus aplikasi jenis VPN dari App Store untuk pengguna di kawasan Tiongkok.VPN merupakan teknologi yang membuat penggunanya bisa mengakses halaman situs yang diblokir oleh penyedia layanan internet setempat. Di Tiongkok aplikasi VPN dilarang . Pembuat dan penggunanya bisa dipenjara.(MMI)