GROWTH Summit 2022 Bahas Raih Pelanggan di Tengah Pandemi

Jakarta: Sebagai masyarakat serba digital, konsumen di Indonesia adalah salah satu pengguna teknologi digital yang paling antusias di dunia. Indonesia menghadapi sekitar dua tahun perlambatan ekonomi terkait pandemi. Namun, belanja konsumen sekarang diperkirakan akan melampaui angka sebelum pandemi.Hal ini telah meninggalkan satu pertanyaan di benak semua pemasar, di seluruh bisnis konsumen, yaitu bagaimana mempertahankan pertumbuhan? MoEngage #GROWTH Summit, event tatap muka Customer Engagement di Jakarta, menampilkan lebih dari 25 pembicara yang berusaha menjawab pertanyaan ini dan pertanyaan-pertanyaan lainnya.Acara ini terdiri dari sesi utama, masterclass, sesi obrolan fireside, diskusi panel, dan sesi networking dengan engagement berbasis wawasan di dunia digital menjadi area fokus utama. Selanjutnya, diskusi ini menggali jauh ke dalam beberapa poin pembicaraan yang menarik, sehubungan dengan penskalaan pertumbuhan dan transformasi bisnis.Beberapa diskusi yang menarik termasuk topik seputar 'Inovasi digital di Perbankan & Fintech,' 'Memberikan keterlibatan pelanggan terbaik di kelasnya untuk retensi jangka panjang,' 'Membangun tim yang tepat untuk mengembangkan pertumbuhan,' dan debat mengenai 'Akuisisi versus Retensi,' dan lainnya.Tujuan dari #GROWTH Summit di Jakarta ini adalah untuk membantu pengusaha, pemasar, dan pemilik produk, berjejaring, berbagi, dan belajar dari para pemimpin tentang cara konsisten dalam mendorong keterlibatan dan pertumbuhan pelanggan di dunia serba digital.#GROWTH Summit edisi Jakarta menghadirkan pembicara ternama, diantaranya Arga Raka Peterson, CRM Manager dari Blibli; Maulana Christanto, Chief Experience & Analytics dari Ruparupa; Ignatius Untung, Sr. Vice President of Marketing dari Sayurbox.Kemudian ada Cindi Ozzie, Chief Marketing Officer untuk Pasarnow; Rama Mamuaya, Founder & CEO Daily Social; Wafa Taftazani, Founder & CEO dari UpBanx; Darrick Rochili, Chief Innovation Officer untuk DANA Indonesia; Nanda Ivens, CMO dari TokoCrypto.Lalu Dian Gemiano, CMO untuk KG Media; Michelle Arsjad, VP of Growth and Marketing di Segari; Lukmanul Hafiz, Head of Medical Sales Operations di Alodokter; Aditya Chintawar, Chief Product Officer di Koinworks; and Bao Tran, Head of Product di Ahamove, dan lainnya.“Dengan #GROWTH Summit 2022 edisi Jakarta ini, kami menyatukan pemasar dan pemilik produk dari brand teratas di kawasan ini ke event Customer Engagement terbesar, di mana mereka dapat belajar dari para ahli, mendapatkan inspirasi dari para pemimpin, dan berjejaring dengan rekan-rekan yang berpikiran sama,” kata Raviteja Dodda, CEO, MoEngage.