Telkomsel dan BCA Berkolaborasi Lewat Aplikasi Keuangan Digital

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Operator seluler Telkomsel mengumumkan kolaborasi terbaru dengan perbankan BCA lewat aplikasi finansial atau keuangan digital. Keduanya melakukan integrasi antara aplikasi Telkomsel redi dan BCA blu untuk membuka peluang akselerasi gaya hidup digital.Kolaborasi kedua layanan tersebut memungkinkan pengguna mengakses layanan perbankan BCA blu dari aplikasi Telkomsel redi, mulai dari pembukaan dan pengelolaan rekening blu, transfer, cek saldo, transaksi menggunakan QRIS, pembelian pulsa hingga promo dan reward eksklusif yang ditawarkan.“Kolaborasi inovatif yang kali ini dihadirkan melalui aplikasi Telkomsel redi dan blu diharapkan dapat semakin mengintegrasikan layanan perbankan dan telekomunikasi melalui pemanfataan teknologi digital terkini dalam satu layanan aplikasi,” tutur Direktur Planning & Transformation Telkomsel, Wong Soon Nam.Dia mengklaim semua transaksi yang dilakukan dipastikan aman berkat integrasi nomor ponsel pengguna. Telkomsel redi juga memiliki sejumlah keunggulan termasuk split bill hingga mengirim uang menggunakan nomor ponsel ke pemilik rekening.“Dalam merealisasikan misi BCA Digital sebagai Bank-as-a-Service untuk membangun ekosistem digital yang berkelanjutan di Indonesia, kami fokus berkolaborasi dengan expertise dari setiap industri,” tutur Direktur Utama BCA Digital Lanny Budianti.“Sebagai yang terdepan di bidangnya, Telkomsel merupakan mitra kerja sama ideal bagi BCA Digital untuk tumbuh bersama dan memberikan seamless banking experience yang lebih mudah dan nyaman bagi nasabah blu maupun pengguna redi,” sambungnya.Di kesempatan ini disediakan kuota data sebesar 10GB dari Telkomsel redi dan bonus saldo Rp50.000 dari BCA Digital untuk pengguna yang membuka rekening melalui fitur redi x blu di periode 28-31 Oktober 2021.“Kolaborasi bersama BCA Digital ini semakin mengukuhkan komitmen Telkomsel melalui aplikasi Telkomsel redi sebagai one application for all financial services yang selalu ada mendukung segala lini kehidupan masyarakat dengan menghadirkan produk dan layanan keuangan digital yang terintegrasi,” pungkas Soon Nam.