Gravity Game Link Siapkan Game Mobile Terbaru, Latar Kerajaan Medieval

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Publisher ternama Gravity Game Link tengah menyiapkan game mobile terbaru yaitu The Lord: Age of Renaissance yang bertemakan era kerajaan medieval atau Abad Pertengahan di Eropa.Game mobile ini mengusung genre RPG yang dikombinasikan dengan Real-Time Strategy. Di dalamnya juga disisipkan kisah historis ternama dari era tersebut, mulai dari peperangan Troya, pertempuran Thermopylae, perang sipil War of the Roses dan banyak lagi.Pemain akan berperan sebagai seorang raja yang memerintah sebuah kerajaan. Pemain menjadi penentu dari takdir kerajaan yang dibangun. Di sini pemain juga akan bertemu karakter historis sebagai pendamping mulai dari Lancelot Knights of Round Table, Leonidas of Sparta, hingga Alexander The Great sebagai Hero.Karakter Hero memiliki karakteristik dan keahlian unik yang beragam, mulai dari menangani urusan diplomatik, mengelola bisnis dan perdagangan hingga memimpin ribuan pasukan di medan pertempuran. Karakter Hero tersebut juga bisa dipertandingkan dengan milik pemain lain dalam mode PvP.Pemain The Lord: Age of Renaissance juga disajikan kisah romansa yang bisa ditentukan sendiri jalan ceritanya hingga memiliki keturunan. Tersedia juga fitur untuk membangun aliansi untuk mendirikan kerajaan terkuat. Setiap kerajaan juga memiliki senjata rahasia terkuat yaitu Naga yang bisa dilatih dan dirawat.“The Lord akan menjadi game pertama bergenre SLG yang diluncurkan oleh Gravity Game Link. Sebagai game simulasi yang unik, kami yakin The Lord akan membawa warna tersendiri untuk komunitas game di Indonesia,” ujar President of Gravity Game Link, Harry Choi.The Lord: Age of Renaissance diklaim menyajikan ilustrasi dan visual serta antarmuka yang memanjakan mata sekaligus imersif. Gravity Game Link juga mengumumkan tahap Closed Beta dari game ini yaitu mulai tanggal 4 Juni 2021 pukul 12.00 WIB hingga 14 Juni pukul 10.00 WIB.Di tahap Closed Beta, gamer bisa menjajal game ini lebih awal dan berhak mendapatkan beragam hadiah saat The Lord: Age of Renaissance menggelar Grand Launching atau Open Beta di tanggal yang ditentukan.Transaksi berupa Diamond bisa dilakukan di tahap Closed Beta dan akan ddilipat gandakan jumlahnya ke akun pemain setelah Grand Launching (Open Beta). Namun harus dicatat bahwa setelah tahap Closed Beta berakhir maka progres permainan akan dihapus atau reset.(MMI)