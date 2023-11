IDE by Indosat Business Optimalkan Platform Digital

Advertisement

Jakarta: Memasuki satu tahun perjalanannya, inisiatif Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) mengembangkan ekosistem digital untuk UMKM lewat Indosat Digital Ecosystem (IDE) by Indosat Business terus bergulir.IDE by Indosat Business secara konsisten mengembangkan fitur-fitur praktis mulai dari angsuran hingga menambah modul serta materi pembelajaran yang bisa dinikmati bagi para penggunanya.Satu tahun sejak diluncurkan, IDE by Indosat Business kini telah membantu pemberdayaan lebih dari 30 ribu pengguna yang merupakan UMKM dan pengusaha di seluruh Indonesia.Muhammad Buldansyah, Director and Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison, mengatakan, pengembangan ekosistem digital ini merupakan implementasi komitmen Indosat Ooredoo Hutchison terhadap pemberdayaan masyarakat Indonesia."Lewat IDE by Indosat Business, kami dapat memberikan dukungan layanan edukasi dan data insight dalam one-stop-solutions digital ecosystem. Lewat IDE by Indosat Business kami juga membuka berbagai peluang kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki kesamaan visi untuk mendukung perkembangan UMKM di Tanah Air.”Pada peringatan satu tahun peluncuran ini, IDE by Indosat Business menggalakkan semangat Saatnya Tumbuh Bersama dan mengajak berbagai pihak terus mendorong pertumbuhan UMKM Indonesia.Dalam perjalanannya, IDE by Indosat Business telah membentuk beberapa komponen dalam ekosistem digitalnya, antara lain IDE Academy yang merupakan wadah dan solusi para pengusaha untuk mendapatkan edukasi secara gratis dari para ahli.Adapula Wawasan IDE yang merupakan kanal untuk mendapatkan wawasan berbasis data sesuai dengan kebutuhan bisnis tiap-tiap pelaku UMKM. Tak ketinggalan, IDE by Indosat Business juga menyediakan wadah untuk berbagai solusi bisnis melalui Toko IDE di dalam platform yang sama.IDE by Indosat Business juga menggandeng beberapa partner strategis dalam upaya memberikan solusi menjawab banyak kebutuhan lini bisnis, seperti Yoov sebagai mitra penyedia software operasional bisnis dan majoo Indonesia yang memberikan solusi pembayaran kasir secara digital.Salah satu mitra digitalisasi, Google Cloud mengapresiasi inisiatif ini. Qasim Bashir, Director Strategic Industries, Google Cloud Asia Pacific mengapresiasi kemajuan yang dicapai oleh IDE dalam waktu yang cukup singkat."Sebagai mitra strategis, kami menantikan peluang di masa yang akan datang dalam menghadirkan produk dan solusi digital bersama platform IDE untuk mendukung jutaan usaha kecil dan menengah di Indonesia.”Kedepannya, IDE by Indosat Business ingin bertumbuh bersama berbagai mitra mulai dari membantu solusi konektivitas, operasional bisnis, promosi, hingga mengembangkan komunitas UMKM di Indonesia.Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan misi Indosat dalam menghadirkan pengalaman digital kelas dunia, menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia.