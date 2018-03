BlackBerry Umumkan Laporan Keuangan Terbaru

: Untuk kuartal keempat tahun 2017 lalu, BlackBerry mengumumkan catatan pendapatan dari bisnis software dan layanannya sevesar USD218 juta (Rp3,1 triliun) non-GAAP dan USD212 juta (Rp3,03 triliun) setelah GAAP.Selam periode tersebut, BlackBerry memperoleh keuntungan non-GAAP sebesar USD19 juta (Rp271,4 miliar), atau 5 sen per lembar saham. Menggunakan prinsip akuntansi umum, BlackBerry berada di ambang batas kerugian sebesar USD17 juta (Rp242.9 miliar), dengan nilai 6 sen per lembar saham.Pada akhir Februari lalu, BlackBerry kembali memperoleh keuntungan dengan jumlah aliran dana yang dimilikinya mencapai USD2,4 miliar (Rp34,2 triliun) dan simpanan dana lain saat kuartal berakhir. Sementara itu, untuk tahun fiskal 2018, bisnis software dan layanan BlackBerry mengalami pertumbuhan.Dua bisnis utama BlackBerry tersebut dilaporkan bertumbuh sebesar 14 persen menjadi USD782 juta (Rp11,2 triliun) non-GAAP dan sebesar 20 persen menjadi USD747 juta (Rp10,7 triliun) setelah GAAP.Pendapatan per lembar saham juga mengalami peningkatan dari 6 sen menjadi 14 sen untuk tahun 2018 non-GAAP, atau 76 sen per lembar saham setelah GAAP.BlackBerry juga dilapork memiliki aliran dana bebas sebesar USD76 juta (Rp1,08 triliun). Untuk tahun 2019, BlackBerry memprediksi pertumbuhan dengan digit ganda pada pendapatan dari bisnis software dan layanan miliknya, dan berharap terlepas dari ambang kerugian dalam pendapatan non-GAAP.Setelah sempat melonjak pada pembukaan lantai saham dan mencapai nilai tertinggi dengan nilai USD12,99 (Rp185.571), BlackBerry kehilangan momentum setelah investor menerima laporan tersebut.Saham BlackBerry dilaporkan kembali ke posisi standar, yaitu dengan nilai sebesar USD12.40 (Rp177.142).Sementara itu sebelumnya, aplikasi BBM beta versi menerima update berisi sejumlah fitur yang diperkirakan juga akan segera tersedia pada aplikasi pesan instan versi non beta tersebut.Salah satu fitur baru yang diboyong update BBM beta ini memungkinkan pengguna perangkat BlackBerr bersistem operasi Android untuk memindahkan kontak dari BlackBerry 10 dengan cepat.(MMI)